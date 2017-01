Bugünün Cuma hutbesi ve 6 Ocak 2017 Cuma namazı saat kaçta?

Müslüman dünyası için çok önemli bir gün olan 2017'nin ilk Cuma günü vesilesi ile il il cuma namazı saatleri ve bugünün cuma hutbesini sizler için derledik. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve diğer illerde cuma namazı saat kaçta? Bugün cuma hutbesinde ne anlatılacak? İşte tüm detaylar...

6 Ocak 2017 Cuma hutbesini ve il il cuma namazı vakitlerini öğrenmek için doğru adrestesiniz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve diğer illerde bugün cuma namazı saat kaçta? Cuma hutbesinde bugün ne anlatılacak sorusu merakla bekleniyor. Müslüman dünyası için bu önemli gün vesilesi ile tüm detayları bu başlık altında derledik. İşte tüm detaylar...



CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLA



6 OCAK 2017 CUMA HUTBESİ



Aziz Kardeşlerim!



Bu minberlerden her zaman ifade edildiği gibi bizim inancımızda her insan saygındır. Her insanın hayat hakkı kutsaldır. Canı, malı, şeref ve haysiyeti dokunulmazdır.[1] Ku'an-ı Kerim'de "…Kim, bir cana kıyarsa bütün insanları katletmiş gibidir."[2]buyurulmaktadır. Yüce dinimiz İslam'ın ana gayesi, insana hayat vermektir. Canı can kılmaktır. Cana can katmaktır.

Bilinmelidir ki; adı, yöntemi, zihniyeti, görünüşü farklı olsa da varlığımıza kast eden her türlü terörün gayesi aynıdır. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi zedelemektir. Birer zenginlik vesilesi olan farklılıklarımızla bir arada huzur içinde yaşama kültürümüzü yok etmektir. Terörün gayesi, kalplerimizi fitne ve fesadın, kin ve nefretin, şiddet ve husumetin karanlıklarına esir etmektir. Bizleri çatışma ve huzursuzluk girdabına sürüklemektir. Gücümüzü zayıflatmaktır. İstikbale dair ümitlerimizi tüketmektir.



Kardeşlerim!



İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçlerde Rabbimizin, Hucurât Suresinde[3] bizlere öğrettiği ahlâki ilkelere ne kadar da muhtacız. Geliniz, bugünkü hutbemizde her biri altın değerindeki bu ilkelere hep birlikte kulak verelim:



Bu ilkelerden birincisi, ?????????????? yani "araştırınız" emridir. Rabbimiz, "Ey iman edenler! Güvenilir olmayan biri size haber getirdiğinde o haberin doğruluğunu iyice araştırın." buyurmaktadır. Bizlere gelen bir haberi araştırıp soruşturmadan, gerçekliğini tespit etmeden onu doğru kabul etmek bizleri yanlış sonuçlara götürebilir. Böyle bir tutum, istenmeyen durumlara, fitne ve fesada sebebiyet verebilir. Neticede yaptığımıza pişman oluruz.



Kardeşlerim!



İkinci ahlâkî ilke ???????????? emriyle ıslah edici olmaktır. İnsanlar arasında yaşanan sorunları çözüme kavuşturmaktır. İfsat edici ve yıkıcı değil, yapıcı ve onarıcı; ayrıştırıcı ve bölücü değil, birleştirici ve bütünleştirici olmaktır. Kin, nefret ve şiddetin karanlıklarına karşı sevgi, muhabbet ve kardeşliğin gücünü el birliğiyle hâkim kılmaktır. Tefrika ve çatışmanın bataklığını hep birlikte kurutmaktır.

Üçüncü ahlaki ilke ???????????? yani "adil olunuz" emriyle adaleti yüceltmektir. Hiçbir koşulda hak ve hukuktan, sadakat ve doğruluktan asla ayrılmamaktır.

Kıymetli Kardeşlerim!

Hucurât Suresi'nin bize öğrettiği dördüncü ahlâkî ilke ise ??? ???????? yani "alay etmeyiniz" emridir. Hiç kimseyi hor ve hakir görmemektir. Âdem ve Havva'nın çocukları olarak aynı özden yaratıldığımızı hiçbir zaman unutmamaktır.

Beşinci ahlaki ilke, ????? ??????????? ???????????? emriyle birbirimizi karalamaktan kaçınmaktır. Küçük bir işaretle veya ima ile de olsa karşımızdakini rencide etmekten sakınmaktır. İnsan onur ve haysiyetini zedeleyecek her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmaktır.



Altıncı ahlaki ilke, ???????????????????? ??????????? yani "Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayınız. Birbirinize lakap takmayınız" emridir. Zira tıpkı insanın kendisi gibi ismi, şerefi ve itibarı da saygıya layıktır, mükerremdir.



Aziz Kardeşlerim!



Hucurât Suresinin bize öğrettiği yedinci ahlaki ilke, ??????????? ???????? ???? ????????? yani birbirimiz hakkında yerli yersiz zanda bulunmaktan kaçınmaktır. Çünkü insanlar hakkındaki zan, çoğu kez kişiyi yanıltır, günaha sevk eder. Yanlış anlaşılmalara, huzursuzluklara sebebiyet verir.



Sekizinci ahlaki ilke, ????? ??????????? emridir. Yani başkalarının kusurlarını, eksiklerini araştırmaktan sakınmaktır. Başkalarının mahrem hallerini ifşa etmeye kalkışmamaktır. Bize düşen asıl görevin kendi hata ve kusurlarımızı gidermek olduğunu unutmamaktır.



Dokuzuncu ahlaki ilke ise, ?????????? ????????????? ???????? yani "Birbirinizin gıybetini yapmayınız. Birbirinizi arkadan çekiştirmeyiniz." emridir. Zira bize düşen, yokluğunda dahi kardeşimizin hak ve hukukunu gözetmektir. Onun varlığını kendi varlığımız gibi görmektir. Haysiyetini kendi haysiyetimiz bilmektir.



Kardeşlerim!



Yüce Rabbimiz, bizleri bu ilkelere riayet edenlerden eylesin. Bizleri Kur'an'ın ve Peygamberimizin ahlakı ile ahlaklananlardan eylesin. Rabbimiz, milletimizin birlik ve beraberliğine kast edenlere fırsat vermesin. Rabbimiz, mazlumların umudu olan ülkemize ve milletimize zeval vermesin.