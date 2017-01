Haftanın en güzel cuma mesajları bu adreste! - İşte resimli cuma mesajları

2017 yılının en güzel ve yeni hazırlanmış cuma mesajlarını bu hafta da sabah.com.tr ailesi olarak sizler için derledik. Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu etmek için doğru adrestesiniz. Resimli cuma mesajlarını bu başlık altından kolaylıkla indirerek Whatsapp veya Sms olarak paylaşabilirsiniz. İşte resimli cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI



*Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.





*Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

*Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

*Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz Aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol oIlun! Hayırlı Cumalar…

*Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

*Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan Yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

*Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

*Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!





Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.



Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.



Ey Rabbim… Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.







Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.



Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.



Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.



Dua çiçeğini bilir misin, yeryüzünde sulanır, gökyüzünde açarmış. Melekler kulunuzdan deyip Rabbimize sunarmış. Dualarda buluşmak dileğiyle Hayırlı Cumalar.



Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.



Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umrunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsada. Hayırlı cumalar dilerim.



Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.



Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.



Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.



CUMA GÜNÜ HADİSLERİ

*Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. [Taberani]

*Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir Gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. [Deylemi]

*Cuma günü Sabah namazından önce, "Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. [İbni Sünni]

*Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. [Ebu Nuaym]

*Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]

*Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. [İsfehani]

*Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: Allahü teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar size Cuma namazını farz kıldı. Adil veya zalim bir imam zamanında küçümseyerek veya inkâr ederek Cuma namazını terk edenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevb