İstanbul'da kar yağışı hayatı ve trafiği felç etti- İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul, akşam saatlerinden itibaren karlı ve rüzgarlı havanın etkisi altına girdi. Kentte, rüzgarla birleşen kar vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Kar yağışının iş çıkış saatine denk gelmesi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının iş çıkışına denk gelmesiyle trafik adeta felç oldu. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde doksanlara ulaştı işte detaylar...

Yoğun kar yağışının etkili olacağı şehirler arasında Balıkesir, Bursa ve Çanakkale de bulunuyor. Meteorolojinin ardından Bakan Veysel Eroğlu'ndan da buzlanma, don, çatı çökmelerine karşın uyarılar geldi. Eroğlu, ocak ayında havaların soğuk olacağını söyledi. Ankara için de kar uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin ardından Bakan Veysel Eroğlu'ndan da kar uyarısı geldi. Bakan Eroğlu, ocak ayının soğuk geçeceğini, bu akşamdan itibaren başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili kar yağışı beklendiğini aktardı. Meteroloji ise yurdun batı ve iç kesimlerinde aşırı soğuk hava beklendiğini belirterek 'buzlanma' ve 'don'a karşı vatandaşları uyardı.

Atatürk Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli



Kar yağışı nedeniyle yaklaşık yarım saat boyunca kapanan pistler, temizlik çalışmalarının ardından yeniden hava trafiğine açıldı

İstanbul'u etkisi altına kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanında iniş ve kalkışlara kapanan pistler, temizlik çalışmasının ardından yeniden hava trafiğine açıldı.

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanındaki seferlerde bazı aksamalar yaşandı.

Havalimanında kar yağışı nedeniyle kapanan 2 piste Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri müdahale etti.

Kar temizleme çalışmaları sırasında pistlerde uçakların kalkış ve inişlerine yaklaşık yarım saat süreyle izin verilmedi. Bu sürede iniş için bekleyen bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından pistler temizlendi. Saat 21.00'den itibaren uçakların iniş ve kalkışlarına izin verildiği bildirildi.

SON DAKİKA: İBB'DEN TOPLU ULAŞIM AÇIKLAMASI

İBB'DEN METRO AÇIKLAMASI

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle saat 21.00'de kapanan Avrasya Tüneli'nde geçişler 23.00'e kadar uzatıldı. Ayrıca Metro seferleri de sabah 06.00'ya kadar uzatıldı. Marmaray'ın da 01.00'e kadar hizmet vereceği açıklandı.

20 CM ÜZERİNDE

Meteorolojiden İstanbul'a kar uyarısı... Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre kuvvetli yağmur saat 16.00 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline dönecek. Yağışın saat 20.00'ye kadar İstanbul geneline yayılması yoğun olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği tahmin ediliyor. Karın 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor.

'EKSTREM SOĞUK HAVA DALGASI' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimlerinde aşırı soğuk havanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 'ekstrem soğuk hava dalgası' nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:



"Yapılan son değerlendirmelere göre; balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte bugün kuzeybatı kesimlerde, Cumartesi gününden itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde en ileri teknolojilerin kullanıldığını ve tahminde isabet oranının çok düşük seviyelerden yüzde 90'ın üzerine çıktığını söyledi. Geçmiş yıllara göre bu yıl ocak ayının daha soğuk geçeceğini ifade eden Eroğlu, "Ocak ayında hava sıcaklığının uzun yıllar ortalamasının altına düşerek yurdun iç kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 2, diğer yerlerde ise 0,5 ila 1 derece altında seyredeceği bekleniyor." dedi.

Türkiye'nin bugün akşamdan itibaren Sibirya'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğine dikkati çeken Bakan Eroğlu, "Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili kar yağışı bekliyoruz.Belediyeler ve ilgili kurumların hazırlıklı olmaları, ayrıca vatandaşlarımızın tedbirli davranmalarını özellikle istirham ediyorum." dedi.

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde bu akşam saat 20.00 civarında başlayacak kar yağışının etkisini artırarak kentte 20 santimetrenin üzerinde kar örtüsü bırakacağını beklediklerini dile getiren Eroğlu, "İstanbul'da cumartesi günü de etkisini sürdürecek. Yağışlı hava aralıklarla hafta ortasına kadar devam edecek." diye konuştu.

ÇATI ÇÖKMELERİNE DİKKAT

Vatandaşların ve yetkililerin etkili kar yağışı sebebiyle çatılarda birikecek karlara karşı da dikkatli olması gerektiğine işaret eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle son dönemlerde bazı evlerde ve pazar yerleri gibi mekanlarda çatı çökmeleri konusunda sıkıntılar yaşandı. Mühendislere özellikle tavsiyem, yapılarda zati yüklere ilave olarak mutlaka kar ve rüzgar yükünün dikkate alınmasıdır. Ayrıca mevcut binalarda kar yükünden dolayı çatı çökmesi ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınmalı." Bakan Eroğlu, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Ayrıca vatandaşlarımız lodos fırtınalarında oluşması muhtemel soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri hususlarında dikkatli olsunlar. Bu hususta ilgilileri ve yetkilileri bilgilendirdik ve uyardık." değerlendirmesinde bulundu.