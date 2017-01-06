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Kastamonu'da apartman çatısı alev alev yandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 6.1.2017 16:44
Kastamonu'da apartman çatısı alev alev yandı
Kastamonu'da apartman çatısı alev alev yandı

Kastamonu’da bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Salı Pazarı mevkisi Faruk Nuhoğlu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerince yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evlerini terk eden vatandaşlar, soğutma çalışmalarının ardından evlerine tekrar döndü.

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