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'den kritik uyarı!

AA
  • Giriş Tarihi: 6.1.2017 23:09 Güncelleme Tarihi: 6.1.2017 23:10
Meteoroloji'den kritik uyarı!
Meteoroloji'den kritik uyarı!

Tüm yurdu etkisi altına alan nın gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Genel Müdürlüğünce, bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde yoğun beklendiği bildirildi. SON DAKİKA: İBB'DEN TOPLU ULAŞIM AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinde başlayacak kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının, zamanla Zonguldak, Karabük, Bartın ve Afyonkarahisar çevrelerinde de etkili olarak, 7 Ocak Cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ!

Yer yer tipi şeklinde meydana gelebilecek yoğun kar yağışıyla birlikte, kuvvetli buzlanma ve don olayının beraberinde getireceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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