Ölen aktörü 23 yıl sonra dirilttiler!

“Yıldız Savaşları”nın yeni bölümü “Rouge One”da serinin 1977’de çekilen filminde oynayan Peter Cushing’e ihtiyaç duyuldu. Ancak aktör 1994’te hayatını kaybettiği için iş dijital efektlere düştü

Kült bilimkurgu "Yıldız Savaşları" (Star Wars) film serisinin son bölümü "Rouge One" tüm dünyada ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Serinin 1977'de çekilen "İlk Umut" adlı bölümüne atıfta bulunan film görsel efektleriyle, özellikle 22 önce ölen bir aktörü diriltip rol verdiği kısmıyla dikkat çekiyor! "Yıldız Savaşları"nın 1977'de çekilen bölümünde yer alan Grand Moff Tarkin karakterini canlandıran Peter Cushing adlı aktör 1994'te hayatını kaybetmişti. "Rouge One"da aynı karaktere yer vermek isteyen yapımcılar, çareyi dijital efektlerde buldu. Cushing'in 23 yıl önce ölmesi, yönetmen Gareth Edwards'ı durdurmadı: Yapımcı Lucasfilm, Industrial Light & Magic isimli prodüksiyon şirketiyle işbirliğine giderek ölen oyuncunun dijital yöntemlerle filmde görülmesini sağladı. Son filmde Cushing'e benzerliğiyle dikkat çeken İngiliz aktör Guy Henry'ye rol verildi. Özel efektlerle Cushing'in yüzü yeni oyuncu Henry'de can buldu. Henry, Cushing'in jestlerini taklit ederek Tarkin karakterini 39 yıl sonra yeniden canlandırdı.



'MİRASÇILARINA PARA VERDİK'

Bazı eleştirmenler, ölü birini canlı gibi gösteren dijital uygulama ile hayatını kaybeden oyuncuya saygısızlık edildiği yorumunu yaptı. Bu yöntem ile artık yıllar önce hayata veda eden efsane oyuncuları sık sık beyazperdede göreceğimiz tahmininde bulunanlar da oldu. Öte yandan filmin yapımcısı, Peter Cushing'in yasal mirasçılarıyla kontrat yaptıklarını söyleyerek kendini savundu.