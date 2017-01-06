Otoyol çevresinde oturanda bunama riski

İngiltere'nin önemli sağlık dergilerinden olan Lancet'te yayımlanan çalışmaya göre anayol yakınlarında yaşayanlarda bunama riskinin daha fazla olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'nin önemli sağlık dergilerinden olan Lancet'te yayımlanan çalışmaya göre anayol yakınlarında yaşayanlarda bunama riskinin daha fazla olduğu ortaya çıktı. 2001-2012 arasında Kanada'nın Ontario eyaletinde 2 milyon kişi üzerinde yapılan çalışmada 243 bin 611 bunama vakasına rastlandı. İncelemede, evleri anayollara yakın olanların bunama risklerinin diğerlerine oranla yüzde 13 daha fazla olduğu belirlendi. Araştırmaya göre, kirli hava ve yüksek ses, beyin faaliyetlerinin yavaşlamasına sebep oluyor.