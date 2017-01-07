Avrupa’da rekor soğuk

Avrupa son yılların en soğuk kışını yaşıyor. Finlandiya eksi 41 dereceyle rekor kırdı. Almanya’da ise hafta sonu sıcaklığın eksi 26’ya düşmesi bekleniyor

Avrupa dondurucu soğukların etkisi altında. Eksi 41'e düşen Finlandiya'da aşırı soğuklar bu yılın rekorunu kırdı. En yüksek hava sıcaklığının sıfırın altında 7'lerde olduğu ülkede ağır grip nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

ALMANYA'DA ALARM

Orta Avrupa ve özellikle Almanya da son yılların en soğuk kışını yaşıyor. "Axel" fırtınasının ardından dondurucu soğukların geldiği ülkede hafta sonu hava sıcaklığının eksi 26 dereceye kadar düşeceği açıklandı. Bosna Hersek'te ise perşembe günü başlayan aşırı kar yağışı ülkeyi bembeyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı ve dondurucu soğukların en az beş gün daha devam edeceği belirtildi. Ağustostaki depremde 300 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'nın Amatrice kenti ile ekim ayında depremin yaşandığı bölgeler de kar altında kaldı.

'BUZDA PENGUEN GİBİ YÜRÜYÜN'

Karlı havalar için Alman doktorların bir tavsiyesi var: Berlin Ortopedi Derneği ve Travma Cerrahisi karlı havalarda buzlu zeminlerde kayıp düşmeye ve yaralanmalara karşı öneriler içeren bir bildiri yayımladı. Doktorlar buzlanmış kaldırımlarda kayma riskini azaltmak amacıyla halka penguen gibi yürüme çağrısı yaptı. Doktorlara göre insanlar yürürken vücut ağırlığı her iki ayağa eşit olarak dağıtılıyor ve dengeyi kaybetme riski artıyor. Penguenler ise insanlardan farklı olarak ağırlık merkezini sadece öne atılan bacağa aktarıyor. Böylece buzlu zeminde dengelerini daha kolay sağlıyorlar.