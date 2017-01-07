Edirne ve Bursa'da 9 Ocak Pazartesi okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji'nin yaptığı hava durumu uyarılarının ardından Edirne ve Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının yarın da etkili olacağının öğrenilmesinin ardından ise Edirne ve Bursa'da 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtı beklenmeye başladı. Edirne ve Bursa Valiliği'nden kar tatiline ilişkin açıklama geldi mi? İşte tüm detaylar...

Marmara ve Kuzey Ege'de beklenen yoğun kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Edirne ve Bursa'da da etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle gözler Bursaa ve Edirne Valiliği'ne çevrildi. 9 Ocak Pazartesi günü Edirne ve Bursa'da okullar tatil olacak mı? sorusunu cevabını arıyor. Valiliklerden gelecek son dakika kar tatili açıklamalarını bu başlık altından en hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.



9 OCAK PAZARTESİ EDİRNE VE BURSA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?



Edirne ve Bursa'da soğuk ve karlı havadan dolayı veliler ve öğrenciler 9 Ocak Pazartesi günü için kar tatili beklemeye şimdiden başladı. Edirne ve Bursa Valiliği'nden henüz kar tatili ile ilgli bir açıklama gelmezken son dakika bir açıklama olması durumunda bu başlık altından öğrenebilirsiniz.



PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN YOĞUNLUK AZALACAK

İstanbul'da halen güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgarın öğleden sonra kuzeybatı (karayel) yönüne dönerek kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği ve 10 derece üzerinde bulunan hava sıcaklığının akşam saatlerine doğru hızla azalarak sıfır dereceye ineceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın, saat 16 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği saat 20'ye kadar il geneline yayılarak yoğun kar olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği ve 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor. Pazar gününden itibaren kar yağışının etkisini azaltarak aralıklarla önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.