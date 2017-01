Beklenen kar geldi

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar İstanbul’u etkisi altına aldı. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı, araçlar yolda kaldı, vatandaşlar evlerine yürüyerek gitti. Yüzlerce uçak seferi iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarısını yaptığı kar dün akşamdan itibaren İstanbul'u etkisi altına aldı. Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle İstanbul'da da öğle saatlerinde 10 derecenin üzerinde ölçülen hava sıcaklığı akşam saatlerinde 9 derece birden düştü. Silivri, Esenyurt ve Beylikdüzü'nden giriş yapan kar yağışının iş çıkış saatine denk gelmesi ve cuma trafiği ile birleşmesi sonucu trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kış lastiği ve zincirsiz çıkan sürücüler nedeniyle trafik kilitlenme noktasına geldi. Yolda mahsur kalan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı. Büyükçekmece-Çatalca arasında TEM otoyolunda kayan 11 TIR nedeniyle trafik bir süre aksadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bölgeye 7 mobil büfe gönderdi. Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında toplam 395 uçak seferi ile bazı feribot seferleri iptal oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan pistler temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Avrasya Tüneli'nde geçişler 23.00'e kadar uzatılırken Marmaray'ın 01.00'e metro seferlerinin ise 06.00'ya kadar çalışacağı açıklandı. AKOM'da da alarm durumuna geçilirken belediye ekipleri bin 345 araç ve iş makinesi, 7 bin personelle müdahalede bulundu.

YURDU ETKİSİ ALTINA ALDI

Soğuk ve yağışlı hava Trakya ve Doğu Anadolu'da da etkisini gösterdi. Edirne'de 63 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlıkları Ağrı'da 52, Erzurum'da 25, kayak merkezleri Palandöken'de 72, Konaklı'da 68, Sarıkamış Cıbıltepe'de 62 ve Erzincan Ergan'da 40 santimetre ölçüldü.



CAN DOSTLARINI UNUTMADILAR

Hayvanseverler karda yaşam savaşı veren can dostlarını unutmadı. Beşiktaş'ta bulunan Bone Cafe'de "Can dostlar sıcak yuva etkinliği" çerçevesinde bir araya gelen hayvanseverler kedi ve köpekler için hazırladıkları onlarca kulübeyi başta Abbasağa Parkı olmak üzere çevredeki parklara yerleştirdi.