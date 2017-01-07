İstanbul yol durumunda son gelişmeler! - Otobüs tramway metrobüs çalışıyor mu? İstanbul'da trafik var mı?

İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Kar yağışının ardından İstanbul'da trafik durumu felç oldu. Çok sayıda araç yolda kalırken İstanbul'da yol durumu bu sabahta merak edilmeye başlandı. İstanbul'da otobüs tramway ve metrobüs çalışıyor mu? Trafik var mı? İşte 7 Ocak Cumartesi İstanbul yol durumu ve diğer tüm detaylar...

Dün akşam başlayan kar yağışı iel birlikte İstanbul'da çok sayıda araç saatlerce trafikte kalmıştı. Bu sabah vatandaşlar uyanması ile birlikte İstanbul'da yol durumunu merak ettiler. Yolda kalmak istemeyen milyonlarca vatandaş 'otobüs metrobüs ve tramway çalışıyor mu' sorusunun cevabını aratmaya başladılar. İstanbul yol durumu ve otobüs metrobüs tramway seferleri ile ilgili tüm detayları sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte İstanbul yoldurumu...



İSTANBUL'DA YOL DURUMU NASIL? OTOBÜS VE METROBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?



İstanbul'da yaşayan ve sabah saatlerinden itibaren yola çıkan vatandaşlar yol durumunu merak ediyordu. İstanbul'da otobüs, metrobüs ve tramway çalışıyor.

11 TIR YOLU KAPATTI

Kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle kayan ve devrilen 11 tır nedeniyle TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle TEM Otoyolunun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde 11 tır kaydı. Bazı tırların devrildiği yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçların yoldan kaldırılması için yoğun çalışma yürütüyor.

Ekiplerin bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştığı ve tırları kurtarmaya çalıştığı bildirildi.

Bu arada otoyolda mahsur kalanlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesince bölgeye 7 mobil büfe gönderildi.

Bölgede saatlerdir bekleyen vatandaşlara kumanya dağıtımına başlandı.

ARAÇTAN İNİP YÜRÜYEREK EVLERİNE GİTTİLER

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da TEM otoyolu Edirne istikametinde özellikle Mahmutbey gişeleri sonrasında trafikte tam anlamıyla kabus yaşanıyor.

Evlerine çıkmak için mesai saatinin bitimiyle yola çıkan sürücüler saatlerdir trafikte kaldı. Saat 00.30'u gösterirken sürücüler hala yollarda. Bunun en önemli nedeni ise yoğun kar yağışı altında otoyola kış lastiği ve zincirsiz çıkan sürücüler oldu.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Trafik Edirne yolunda TEM'de en çok Halkalı, Altınşehir rampaları ile TEM Ispartakule mevkiinde yaşanıyor. Evelerine varmak için vatandaşlar araçlardan inip yolda yürüyorlar. Yol kenarlarında kalmış tırlar dikkat çekiyor. Araç sürücüleri kar birikibtileri yüzünden zorluk çekiyor. Bazı araçlar sürücüleri ise araçlarını yol kenarına çekti.