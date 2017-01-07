Vatan sana minnettar

İzmir’deki terör saldırısında son mermisine kadar çatışıp şehit düşen Sekin için valilik önünde tören düzenlendi. Şehit polisin eşi, çocuklarını “Ağlamayın dik durmalıyız” sözleriyle teselli etti

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için İzmir Valiliği önünde tören düzenlendi. Yağmura rağmen çok sayıda İzmirli'nin katıldığı törende duygulu anlar yaşandı. Adliyedeki törenin ardından cenaze aracıyla İzmir Valiliği önüne getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, meydanda hazırlanan platforma konuldu. Bu sırada kardeşleri, şehidin fotoğrafını taşıdı. Şehit Fethi Sekin'in kardeşleri Ahmet, Vedat, Fikret, Fikriye Sekin ile Lütfiye Şahin ve Fethiye Acun, tabutun başına gelerek bir süre dua etti, tabuta sarıldı. Daha sonra şehidin eşi Rabia Sekin ve çocukları Burak Tolunay, Zeynep Dila ve Nisa, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.





Şehidini son yolculuğuna uğurlayan çok sayıda vatandaş, gözyaşlarına hâkim olamadı.



VATANDAŞ AKIN ETTİ

Anne Rabia Sekin, tabuta sarılarak ağlayan çocuklarını "Ağlama kızım dik durmalıyız" sözleriyle teselli etti, eşinin tabutunu okşayarak "Allah senden razı olsun" dedi. Şehidin küçük kızı Nisa, tabutun başından bir süre ayrılmak istemedi. Yakınlarının yardımıyla kendilerine ayrılan bölüme geçen Sekin ailesinin, töreni bir süre el ele tutuşarak takip ettikleri gözlendi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla sağanağa rağmen alana gelen çok sayıda İzmirli, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Polise uzanan eller kırılsın", "Kahrolsun PKK" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı.



İzmir Adliyesi'nde, hain saldırıda şehit olan kahraman polis 43 yaşındaki Fethi Sekin ile mübaşir 48 yaşındaki Musa Can için tören düzenlendi.



'MERMİSİ TÜKENENE KADAR'

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Kahraman şehidimiz son mermisine kadar teröristlerle çatıştı ve alçaklar tarafından vurularak şehit edildi. Tüm dünya şunu bir kez daha bilsin, bu yüce milleti bölemeyeceksiniz" dedi. Konuşmaların ardından dualarla omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulan şehidin cenazesi, memleketi Elazığ'a uğurlandı.

'KAHRAMAN POLİS' SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

BABA SEKİN: VATAN SAĞ OLSUN

Şehit polis Fethi Sekin'in Aydın'da böbrek taşı ameliyatı olan ve tedavisi hastanede süren babası 66 yaşındaki Mehmet Zeki Sekin, oğlunun şahadet haberini alınca "Vatan sağ olsun" dedi. Şehit babası Sekin'in tedavisi sürüyor. Fethi Sekin, 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i ise 56 gün önce kanserden dolayı kaybetmişti.





AİLESİ İÇİN KAMPANYA

Şehit polis Fethi Sekin için sosyal medyada başlatılan kampanyaya 200 binden fazla kişi destek verdi. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı'na çağrı yapılarak üç öneride bulunuldu:

Fethi Sekin'in adı İzmir Adliyesi önündeki caddeye verilsin.

Üç çocuğu en iyi özel okullarda burslu okutulsun.

Eşine ömür boyu emekli milletvekili maaşı verilsin. Sekin'in Altınordu'da oynayan oğlunun Galatasaray'a transfer olması çağrısına ise kulübün resmi internet sitesinden "Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır" açıklaması yapıldı.

FETHİ SEKİN KİMDİR? KAHRAMAN POLİSİMİZİ HEMŞEHRİLERİ ANLATTI

PATLAMA NOKTASINA ANLAMLI NOT : SEN İZMİR'İN İKİNCİ HASAN TAHSİN'İSİN

İzmir'deki hain terör saldırısında büyük bir kahramanlık örneği göstererek girdiği çatışmada şehit olan trafik polisi Fethi Sekin anısına patlama noktasına bırakılan "Sen İzmir halkının ikinci Hasan Tahsin'isin" notu okuyanları duygulandırdı. İzmir Adliyesi önünde önceki gün gerçekleşen hain saldırıda canı pahasına birçok insanın hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin, büyük bir facia yaşanmasını önlemişti. İzmirli vatandaşlar da yoğun yağmura rağmen, patlama noktasına gelerek karanfiller bıraktı ve kahraman polisin şehit olduğu yere Türk bayrağı dikti. Hasan Tahsin, 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkarma yapan, Yunan işgal askerine ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatmıştı.