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'da zincirleme trafik sı: 6

AA
  • Giriş Tarihi: 8.1.2017 15:39
Aksaray'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Aksaray'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik sında 6 kişi yaralandı.

-Konya karayolunun 3. kilometresinde, kar nedeniyle kayganlaşan zeminde aralarında tır, kamyon ve otomobillerin de bulunduğu 8 araç çarpıştı.

İhbar üzerine yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Kazada, araçlarda bulunan Remziye Çekiç, Dilek Kamış, Muhammet Başıbüyük, Hilmi Sanlav ile Müslim ve İlhan Yetik yaralandı.

Ambulanslarla özel hastaneye kaldırılan ların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Aksaray-Konya karayolunda trafik bir süre tek yönlü ve kontrollü sağlandı.

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