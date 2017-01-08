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'da lar Kavuruyor

AA
  • Giriş Tarihi: 8.1.2017 13:43 Güncelleme Tarihi: 8.1.2017 13:46
Avustralya'da Sıcaklar Kavuruyor
Avustralya'da Sıcaklar Kavuruyor

Türkiye'de kar ve soğuğun etkili olduğu bu günlerde ’da ları 35 derecenin üzerinde seyrediyor.

Coğrafi konumu itibarıyla aylarının yaşandığı ve ların 35-40 derece arasında seyrettiği ülkede, lılar lara akın etti. Okullar ve birçok iş yerinin yaz inde olduğu Avustralya'da serinlemek isteyenler, soluğu deniz kenarlarında ve sahil kentlerinde alıyor.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT!

Avustralya Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları gelecek günlerde de yüksek seyretmeye devam edecek. Yetkililer, artan hava sıcaklıklarından kaynaklanacak yangınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yaz aylarını sıcak ve rüzgarlı geçiren Avustralya'da, her yıl çok sayıda orman yangını çıkıyor. Viktorya eyaletinde 2009 yılında meydana gelen ve "Kara Cumartesi" olarak anılan orman yangınlarında 173 kişi hayatını kaybetmiş, 414 kişi yaralanmıştı.

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