Beyaz kent

Yoğun kar yağışı Megakent İstanbul’u beyaza bürüdü. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 110 santime kadar ulaşırken, dondurucu soğuk ve yağışların çarşambaya kadar süreceği açıklandı

Balkanlar'dan gelen kar yağışı ve dondurucu soğuklar, İstanbul'u etkisi altına aldı. Kar kalınlığı, 40 santimetreye ulaştı. Park ve bahçelere akın eden İstanbullular, kar keyfi yaşadı. Fotoğraf çekti. Çocuklar, kartopu oynadı ve kardan adam yaptı. Kar yağışı ve dondurucu soğuklar, İstanbul'da çarşamba gününe kadar etkili olacak. Uzmanlar, buzlanmaya karşı uyarıyor. İşte İstanbul'dan kar manzaraları:

110 SANTİM KAR... AKOM verilerine göre; İstanbul'da kar kalınlıkları dün 17.00 itibarıyla Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy'de 15-18 santimetre, Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'de 20-25 santimetre, Alibeyköy, Maslak, Kağıthane, Ömerli, Alemdağ 30-35 santimetre, Beykoz, Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy 60-65, Çatalca'da ise 110 santimetreye kadar ulaştı. Ancak yağış gün boyunca sürdü.

HİSSEDİLEN EKSİ 20... Meteoroloji verilerine göre; sıcaklık dün eksi 2 ila 3 dereceydi. Hissedilen sıcaklık değerleri ise eksi 20'ye düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU... 7 bin kişi, bin 347 araç ve iş makinesiyle karla mücadele etti. 15 bin 093 ton tuz ve 132 ton solüsyon kullanıldı.

EVSİZLER TOPLANDI... İstanbul Valisi Vasip Şahin, "2 bin 850 kişi barınma merkezlerinde tutuluyor" dedi. Zeytinburnu Spor Salonu'nda 721 evsiz korumaya alındı. KAYAN 5 TIR, TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

ULAŞIM FELÇ... Kara, deniz ve hava trafiği felç oldu. İstanbul-Edirne TEM otoyolunda 5 TIR kaydı. Trafik durdu. Maddi hasarlı kazalar yaşandı. İç ve dış hatlarda uçak ve vapur seferleri iptal edildi.

"İÇERDE" MAHSUR KALDI... Belgrad Ormanı'nda çekim yapan "İçerde" dizisi ekibi 80 kişi mahsur kaldı. Ekip kurtarıldı. Dizinin yapımcıları, herkesin durumunun iyi olduğunu belirtti.

OTOBÜSTE TAVUK... İETT şoförü Ömer Fatih, Üsküdar'da Kız Kulesi karşısında kar nedeniyle yol ortasında mahsur kalan bir tavuğu kurtardı. Tavuğu otobüse alan Fatih, "Ataşehir'deki barınağa teslim edeceğim" dedi.

KARDA DENİZ KEYFİ... Üsküdar Sahili'nde Kız Kulesi yakınına gelen 48 yaşındaki Baki Ünal, karda denize girdi.

SINAV İPTAL EDİLMEYİNCE... AÖL sınavı yoğun kara rağmen iptal edilmeyince sınava girenler duruma tepki gösterdi.

9 OCAK PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI? - İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

KAR DEĞİL, TIR VE OTOBÜS ÇİLESİ

Yoğun kar yağışı tedbir almayan sürücüler nedeniyle Bursa-İzmir yolu trafiğe kapandı. İki otobüs ile TIR'ların yoğun kar ve buzlanma sebebiyle yolun dışına çıkması sonucu konvoy uzunluğunun yaklaşık 40 kilometreyi bulduğu öğrenildi. Kapanan karayolu saat 16.30 itibariyle tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 2 metre 45 santimetre, şehir merkezinde ise 30 santimetre olarak ölçüldü. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 22 derece ile Kars'ta ölçüldü. Hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 21, Ağrı'da 16 derece olarak ölçüldü. Yetkililer, bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğini belirterek, sürücüler ve vatandaşları uyardı. Kocaeli'de etkili kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. İzmir'de iki gündür devam eden yağmur dün yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde bazı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

SOBADAN YİNE ÖLÜM SIZDI

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nazlı (57) ve Mehmet Ünüvar (80) çifti yaşamını yitirdi. Yine Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 yaşındaki Mustafa Şahin hayatını kaybederken, annesi, babası ve kardeşi ise hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Sarıkamış Harekâtı'nın 102. yılı etkinliklerine katılmak için Kars'a giden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı taşıyan uçak, Kars'taki yoğun sis nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı. İki bakan kentteki bir lokantada yemek yedi.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU! - KAR YAĞIŞI NE KADAR DEVAM EDECEK? AÇ KALAN TİLKİ MASLAK'A İNDİ İstanbul'da kar nedeniyle aç kalan tilki, ormanda gezenlerin yanına geldi. Vatandaşlar tilkiyi besleme çalışırken, tüm bu yaşananlar kameralarca kaydedildi. İstanbul'da karın başladığı ilk dakikalarda çekilen bir görüntü herkesi şok etti. Maslak Fatih Ormanı'nda gezintiye çıkan vatandaşlar manzara karşısında şaşkına döndü. Aç kalan tilki yemek bulmak için vatandaşın arasına indi. Vatandaşlar ilk önce şaşkınlık yaşadı. Ardından tilkiyi beslemeye çalıştı. Tilki bir süre sonra gözlerden kayboldu. Vatandaşlar ise "Çok şaşkınız. Tilki açlıktan buraya kadar gelmiş" dedi.

Cevdet ÖZDEMİR-Mustafa KAYA-Zeynel YAMAN-Metin ARABACI-Soner KOÇER-Yağmur DİNÇ-Mehmet BEDİROĞLU-Sercan İNCESU-Samed ÖZTAYLAN-Emir SOMER-Abbas ÇAKAR-Büşra BOZOK-Murat YILDIRIM