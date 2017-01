Beylikdüzü Kaymakamlığı ve Beylikdüzü KAI, Sarıkamış Şehitleri’ni andı

Birliğimize ve dirliğimize göz diken devletlere karşı vatanı müdafaa uğruna kara kış demeden yollara düşen Sarıkamış şehitleri, Beylikdüzü Kamkamaklığı ve Beylikdüzü KAI’nin (Kars-Ardahan-Iğdır Derneği) düzenlediği anma töreninde dualarla, saygıyla, minnetle ve şükranla anıldı.

Birliğimize ve dirliğimize göz diken devletlere karşı vatanı müdafaa uğruna kara kış demeden yollara düşen Sarıkamış şehitleri, Beylikdüzü Kamkamaklığı ve Beylikdüzü KAI'nin (Kars-Ardahan-Iğdır Derneği) düzenlediği anma töreninde dualarla, saygıyla, minnetle ve şükranla anıldı.

İstanbul Beylikdüzü ilçesinde Kars Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin askerimizin anısına anma töreni düzenlendi. Beylikdüzü Kaymakamlığı ve Beylikdüzü Kars Ardahan Iğdır Derneği (KAI) tarafından tertiplenen anma törenine ilçe Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Meclis Başkan vekili Ömer Şatır, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Bakırcı, Beylikdüzü KAI Derneği Başkanı İbrahim Hakkı Damat ve Yönetim Kurulu Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, bir çok okuldan gelen öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BEYLİKDÜZÜ KAI, 2 BİN 500 KİŞİLİK HELVA DAĞITTI

Bundan tam 102 yıl once, Türkiye'nin dört bir tarafından yüreği iman dolu 90 bin yiğit, doğu cephesini Rus işgalinden kurtarmak için Sarıkamış'taki Allahu Ekber dağına doğru yola koyulmuştu. Ne kara kış, ne uzun ve meşakkatli yolculuk umurlarında değil, sadece ve sadece vatanı küffardan temizlemeyi düşünen bu 90 bin yiğit, yolda şehit düşmüş ve zamansız bir yolculuğuna çıkmıştır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, bir an bile tereddüt etmeden şehadede yürüyen Sarıkamış şehitlerini unutmayan Beylikdüzü KAI Derneği (Kars-Ardahan-Iğdır), Beylikdüzü'nde düzenlenen 'Sarıkamış Şehitleri Anma Töreni' kapsamında Cuma namazı müteakip dualar eşliğinde 2 bin 500 kişilik helva dağıttı.