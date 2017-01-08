Bursa'da 9 Ocak okullar tatil mi?

Meteoroloji'nin yaptığı hava durumu uyarılarının ardından Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının yarın da etkili olacağının öğrenilmesinin ardından ise Bursa'da yarın okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtı beklenmeye başladı. Bursa Valiliği'nden kar tatiline ilişkin açıklama geldi mi? 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İşte tüm detaylar...

Bursa'da yarın okullar tatil mi sorusu cevabını buldu. 9 Ocak Pazartesi kar tatili mi diye merak eden öğrencilerin imdadına Bursa Valiliği koştu. Bursa Valiliğinden son dakika açıklaması geldi. Peki Bursa'da okullar tatil mi?



Bursa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin tatil edildiğini açıkladı. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Bursa Valiliği kar tatilini yazılı açıklama ile duyurdu. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiği için bu kararın alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:





"İlimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır.

9 OCAK PAZARTESİ İÇİN VASİP ŞAHİN AÇIKLAMA YAPTI MI? - İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da karla kesintisiz mücadele devam ediyor



Bursa'da 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 321 mahalle yolunu trafiğe açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 321 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Büyükorhan'da 15, Gemlik'te 5, Gürsu'da 2, İnegöl'de 70, İznik'te 18, Karacabey'de 15, Keles'te 30, Kestel'de 9, Mudanya'da 10, Mustafakemalpaşa'da 60, Nilüfer'de 4, Orhaneli'nde 45, Orhangazi'de 10, Osmangazi'de 8 ve Yenişehir'de 20 mahallenin yolu trafiğe açıldı.



Ayrıca ilçe belediyeleri de karla mücadelede aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 600 personel ve 40 araç, 24 saat boyunca aralıksız kar küreme ve tuzlama hizmeti verdi. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan 10 adet tuz serici robot, 4 manuel tuzlama aracı, 31 kar küreyici, 2 greyder, 2 loder, 1 ekskavatör, 3 iş makinesi, 15 açık kasa araç ve 600 personel Yıldırımlıların günlük yaşamlarının ve ulaşımlarının aksamaması için çalışmalar yürüttü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki 6 açık kasa kamyonet ve 30 personel de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına destek verdi.



Gemlik'te ise belediye ekipleri kapalı köy yollarında aralıksız hizmet verirken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasını da başarıyla gerçekleştirdi.

Yurtta olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 şehirde yarın eğitime ara verildi.

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışının araç ve yaya ulaşımında yol açabileceği olumsuz etkiler nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine, yarın ara verildiğini bildirdi.

Kocaeli, Bursa, Yalova, Nevşehir, Edirne, Tekirdağ, Kastamonu, Tokat ve Kırklareli'de il genelinde okullar tatil edildi.

Çanakkale'de ise kent merkezi ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerinde yarın, Gelibolu ilçesinde ise yarın ve salı günü olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

Zonguldak'ta il merkezi, belde, bağlı köyler ve Kozlu, Kilimli, Ereğli ilçeleri, Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesi ve köyleri, Samsun'un Vezirköprü, Ladik, Havza, Kavak, Asarcık ve Çarşamba ilçeleri, Balıkesir'in Bandırma, Manyas, Kepsut, Marmara, Gönen, Dursunbey, Erdek, Savaştepe ve Susurluk ilçeleri, Konya merkez ve Akşehir, Kadınhanı, Tuzlukçu, Seydişehir, Ilgın, Altınekin ve Sarayönü ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edilmesi kararlaştırıldı.