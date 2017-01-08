Evlenme vaadiyle 22 kişiyi dolandırdı

atv'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, 22 adamı evlilik vaadiyle dolandıran bir kadını ortaya çıkardı. Her şey, dolandırıldıklarını söyleyen 2 adamın programa katılmasıyla başladı. İddiaya göre; bir kadın ve aracısı 15 bin ila 25 bin lira arasında para veya ziynet eşyası alarak bu 2 kişiyi dolandırdı. Programda söz konusu kadının Ayşe Kırlangıç olduğu belirtildi ve fotoğrafı gösterildi. Bunun üzerine Hatay, Isparta, Yozgat ve Muğla'dan programa aynı iddiayla telefon yağmaya başladı. 50 yaş üzeri 22 erkeği evlenme vaadiyle dolandırdığı ve her biriyle ortalama 4 - 5 gün birlikte yaşadığı anlaşılan Ayşe Kırlangıç da önceki gün programa telefonla bağlanarak, "Hiçbirinde aradığımı bulamadım, ben kimseyi dolandırmadım. Benim dışımda aracılara para vermişler ama onlara ben 'Verin' demedim. Zorla ben bir şey istemedim" dedi. Mağdurlar birleşip dava açmaya karar verdi.