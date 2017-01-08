Germencik'te soğuk havaya rağmen deve güreşine büyük ilgi

AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde bu yıl 69'uncusu düzenlenen geleneksel deve güreşi festivali renkli görüntülere sahne oldu. Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın güreşleri izlemeye gelen herkese Türk Bayrağı dağıtıp, terörü lanetledi.

Yılın ikinci deve güreşi Germencik Alangüllü Arenası'nda Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nden 150 pehlivan devenin katılımı ile yapıldı. Germencik 69'uncu Deve Güreşi Festivali'ni izleme gelen herkese belediye ekipleri tarafından girişte Türk Bayrağı dağıtıldı. Biletlerin 15 TL'den satıldığı deve güreşini 5 bine yakın kişi izledi. Vatandaşlar havanın soğuk olması nedeniyle ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Deve güreşleri öncesinde kurban kesilip, şehitler için dua edildi, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Develer soğuk havada kıyasıya mücadele etti. Bazı develer uzun süre birbirinden ayrılmayınca devreye giren urgancılara zor anlar yaşattı.





'TERÖRÜN BİTMESİNİ İSTİYORUZ'



Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın Türkiye'de son günlerdeki terör olaylarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Geleneksel yörük kültürümüzden birisi olan deve güreşlerini sürdürüyoruz. Herkesin gördüğü gibi ortak bir katılımla bir deve güreşi yapılıyor. Bugünlerde yaşanan terör olayları nedeniyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına bugün de deve güreşine gelen herkese bayrak dağıttık. Biz bu terürün bir an önce durmasını istiyor ve herkes gibi terörü lanetliyoruz."