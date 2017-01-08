İşadamının sır ölümü

Almanya’da yaşayan işadamı İsmail Torun’un cesedi ormanlık alanda bulundu. İşadamının fidye için öldürüldüğü düşünülüyor

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde yaşayan işadamı İsmail Torun, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçırılarak öldürüdü. 50 yaşındaki Torun'un salı gününden beri kayıp olduğu, geçtiğimiz cuma günü ise bir yakınından bir milyon euro aldığı ifade edildi. Hayırsever kimliğiyle tanınan ve bir dönemler Mutterstadt Türk Spor Kulübü başkanlığının yanı sıra yapımında büyük emekleri geçtiği Mutterstadt DİTİB Camisi'nin de başkanlığını yapan İsmail Torun'un fidye nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü. İşadamı Torun'un cesedinin Bad Dürkheim'da ormanlık bir alanda bulunduğu bildirilirken, polis olay hakkında soruşturma başlattı. Fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatan polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisin konuyla ilgili olarak açıklama yapması bekleniyor.



ZİYARETÇİ AKINI...

Bu arada bölgenin saygın, sevilen ve yardımsever işadamı İsmail Torun'un ölümü şok etkisi yarattı. Üzücü haberi alan Ludwigshafen, Mannheim ve çevresindeki Türkler, toplanma yeri olan ve merhum işadamı İsmail Torun'un yaptırdığı Mutterstadt DİTİB Camisi'ne akın etti. Gece geç saatlere kadar camiye ziyaretçi akını olurken, Torun ailesi ve işadamının dostlarına başsağlığında bulundular.