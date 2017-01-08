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Kaçak kazı yapan kardeşlere suçüstü

AA
  • Giriş Tarihi: 8.1.2017 12:35
Kaçak kazı yapan kardeşlere suçüstü
Kaçak kazı yapan kardeşlere suçüstü

İznik ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kardeş tutuklandı

Bursa Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, önceki gece İznik ilçesi Hisardere Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgeye gelen O.K. ve Y.K. kardeşleri kazı yaptıkları esnada yakaladı.

Ekipler, şüphelilerin yanında 2 dedektör, kazma, yer altında malzeme olup olmadığını kontrol etmek için kullandıkları 2 şişleme aleti ele geçirdi.

Şüphelilerin üzerinde, kaçak kazı sonucu elde edilen tarihi eserleri alacak kişilerin kazının yeni yapılıp yapılmadığından emin olmak için istediği, eserin önünde çektirilmiş fotoğraflar ile çeşitli şifrelerin yazılı olduğu notlar ve kağıt paralar ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K. ve Y.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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