Meteoroloji verilerine göre yurtta 5 günlük hava durumu

Son dakika! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek, okullarda kar tatil olacak mı? İstanbul Valiliği kar tatili hakkında henüz açıklama yapmadı. Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde de kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da Cuma günü başlayan yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığı -6'ya kadar düşerken ulaşımda aksamalar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tuzlama ve yol açma çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK, OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı ne kadar sürecek, okullar tatil olacak mı en çok merak ettiği soru oldu... Her ne kadar İstanbul Valiliği'nden okul tatili hakkında bir açıklama yapılmasa da meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre kar yağışı Perşembe gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de 'de kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -1

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı -2

Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı -3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 4

Adana: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı 11

Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçelerinin kıyılarında kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, iç kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 5

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar batı ilçeleri aralıklı yağmur, akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı karla karışık yağmurlu 10