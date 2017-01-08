İstanbul Fulya'daki bir kreşte 3.5 yaşındaki öğrencisi D.K.'ya şiddet uygulayıp, taciz ettiği ileri sürülen sınıf öğretmeni Yasemin Aktaş, SABAH'a konuştu. İftiraya uğradığını belirten Aktaş, ''Beni suçlamak için ailesi iki günlüğüne stajyer bir kızı görevlendirip beni videoya çektirmiş. Ama videolarda hiçbir şey yok. Mahkemede de bu ortaya çıkacak. Bu iftirayla hayatımı kararttılar, tehdit ediliyorum, intiharın eşiğine geldim'' dedi.

FURKAN KARA/SABAH

İstanbul Fulya'da P. G. Bakımevi'nda yaşları 3 ile 7 arasında değişen çocukların sınıf öğretmeni Yasemin Aktaş'ın cinsel istismarına ve şiddetine maruz kaldıkları iddia edilmişti. Geçen 20 Haziran'da 3.5 yaşındaki D.K.'nın ailesinin okula gelerek şikayette bulunmasıyla başlamış iddialar gündeme gelmiş aile öğretmenden şikayetçi olmuştu. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yasemin Aktaş adli kontrol şartıyla serbest kalmış, savcının itirazını değerlendiren bir üst mahkeme de serbest kalmasına hükmetmişti. Önümüzdeki 23 Mart'ta görülecek duruşmada her şeyin ortaya çıkacağını söyleyen Yasemin Aktaş, kendisine iftira atanlara karşı dava açtı.

Öğretmene stajyerli tuzak iddiası

VİDEO ÇEKSİN DİYE STAJYER TUTTULAR



Yaşananları SABAH'a anlatan sınıf öğretmeni Yasemin Aktaş, iftiraya uğradığını söyledi. Aktaş, ''Çocuklarının hiperaktif olduğunu ve arkadaşlarına zarar verdiğini söyledim. Daha sonra aile buna bozuldu. Bunu söyledikten bir süre sonra Esma K., kreşte stajyer olarak çalışmaya başladı. Daha sonra öğrendiğimiz üzere bu stajyer tacizde bulunduğumu iddia ettikleri D.K.'nın annesi Özden K.'nin tanıdığıymış. Esma K., bizim kreşte iki gün çalıştı (17-19 Haziran) ve o iki gün boyunca beni videoya çekti. 3'üncü gün D.K., annesi Özden K. ve babası Bekir K. kreşi bastı. Ben o sıra okulda değildim. Apar topar kreşe çağrıldım. Gittiğimde baba Bekir K. beni odaya çekti ve videoları göstererek suçlamaya başladı.''

ALTINI ISLATMIŞ MI DİYE KONTROL ETTİM



Videoları izleyen Yasemin A., ' Videolarda her çocuğa nasıl davrandıysam D.K.'ya da o şekilde davranıyorum. Altını ıslatan çocukların üzerini değiştirdim. Daha sonra uyanan D.K.'nın altını ıslatıp ıslatmadığını elimle kontrol edip üzerini değiştirdim. Zaten bu bizim işimiz ve aileleri de bizden altını değiştirmemiz ve sürekli kontrol etmemiz için rica da bulunuyor. Bütün öğretmenler bunu yapıyoruz. Ancak stajyer Esma K. sadece D.K.'ya bunu yapıyormuşum ve cinsel istismar uyguluyormuşum gibi yansıtmış'' dedi.

MAHKEMEDE HERŞEY ORTAYA ÇIKACAK



Bir diğer videoda bir öğrencisini dizine yatırarak saçlarını sevdiği görülen Yasemin A. ''Sınıfta bir öğrencimi dizime yatırmış saçıyla oynuyorum. Zaten videoyu çeken stajyer Esma K., bütün videolarda sadece beni çekmiş. Ortada bir açık arama ve art niyet var. Bu videoları çocuklara taciz ettiğimi iddia edip kanıt olarak kullandılar. Ama mahkemede her şey ortaya çıkacak. Önceki gün karşı dava açtık. Benim hayatımı kararttılar. Ben de bunun peşini bırakmayacağım. Tehditler aldım, sokağa çıkamıyorum. İntiharın eşiğine geldim'' ifadelerini kullandı.