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Şehitleri ’da anıldı

DHA
  • Giriş Tarihi: 8.1.2017 12:53
Sarıkamış Şehitleri Erzincan’da anıldı
Sarıkamış Şehitleri Erzincan’da anıldı

'da, “Vefakar Gençlik Fedekar Ecdadını unutmayacak” sloganı altında Şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş Ali Kemali Caddesi’nden başlayarak, Cumhuriyet Meydanı’nda son oldu.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma yürüyüşüne Vali , 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Belediye Başkanı Cemaletttin Başsoy, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsicileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİTLER İÇİN DUA OKUNDU

Yürüyüş Ali Kemali Caddesi üzerindeki 13 Şubat Stadyumu önünde başladı. Binlerce kişiden oluşan kortej zaman zaman tezahüratlarda bulunarak, eski mit kavşağı üzerinden Ordu Caddesi'ne oradan da Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Şehitleri için yapılan duanın ardından konuşmalar ile anma programı sona erdi.

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