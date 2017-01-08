Sarıkamış Şehitleri Erzincan’da anıldı

Erzincan'da, “Vefakar Gençlik Fedekar Ecdadını unutmayacak” sloganı altında Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş Ali Kemali Caddesi’nden başlayarak, Cumhuriyet Meydanı’nda son oldu.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma yürüyüşüne Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Belediye Başkanı Cemaletttin Başsoy, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsicileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİTLER İÇİN DUA OKUNDU

Yürüyüş Ali Kemali Caddesi üzerindeki 13 Şubat Stadyumu önünde başladı. Binlerce kişiden oluşan kortej zaman zaman tezahüratlarda bulunarak, eski mit kavşağı üzerinden Ordu Caddesi'ne oradan da Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Sarıkamış Şehitleri için yapılan duanın ardından konuşmalar ile anma programı sona erdi.