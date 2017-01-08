Süpermarketten hırsızlık yapan 3 kız öğrenci gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde bir alışveriş merkezinden hırsızlık yaparak kayıplara karışan ve diğer gün aynı işyerinin başka şubesinden malzeme çalan üç kız öğrenci, suçüstü yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Devlet Karayolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Geçtiğimiz gün İsabeyli mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinden hırsızlık ihbarı alan Jandarma ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek 3 genç kızı takibe aldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine de bilgi veren Jandarma, kızların hırsızlık yaptıkları AVM'nin merkezde bulunan diğer şubesine girdiklerini tespit etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Jandarma ve polis ekipleri, rafların arasında çantalarına kozmetik malzemeleri koyarken görüntülenen üç üniversite öğrencisi genç kızı suçüstü yakaladı. Sivil ekipler tarafından yakalanan; Ceyda F.(21), Özge A.(19) ve 22 yaşındaki Fadime H., süpermarketin güvenlik odasına götürüldü. Burada genç kızların çantalarını inceleyen ekipler, çantadan çıkan eşyalar karşısında şaşkına döndü. Çantadan; 2 paket kadınlara özel hijyenik ped, deodorantlar, nemlendirici krem ve şampuan gibi çok sayıda kozmetik malzeme çıktı. Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenci oldukları öğrenilen şüpheliler, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Suçüstü yakalanan üç genç kız, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



Öte yandan, birden fazla hırsızlık olayına karışan genç kızların kişisel bakım malzemelerini parayla sattıkları öne sürülüyor.