X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Yiyecek Bulamayan ‘Can Dostları’ İçin Seferber Oldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Yiyecek Bulamayan ‘Can Dostları’ İçin Seferber Oldular

DHA
  • Giriş Tarihi: 8.1.2017 15:28 Güncelleme Tarihi: 8.1.2017 15:55
Yiyecek Bulamayan ‘Can Dostları’ İçin Seferber Oldular
Yiyecek Bulamayan ‘Can Dostları’ İçin Seferber Oldular

’nın Belediyesi, yoğun kar yağışından etkilenen sokak hayvanları için seferber oldu. Gönüllülerle birlikte can dostlarına dağıtıldı.

Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz aylarında olduğu gibi aylarında da sokak hayvanlarına dağıtıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Dış Sunum Hizmetleri birimi, Kihayko , Marmarafed ve Bursa Hayvan Hakları Dayanışma Platformu temsilcileri ile birlikte örnek bir çalışma gerçekleştirerek Nilüfer'in kırsal bölgelerinde bulunan can dostlarına mama dağıttı.

Dondurucu soğuğa rağmen sabahın ilk saatlerinden itibaren göreve başlayan ekipler, yerel hayvan koruma gönüllüleriyle birlikte kırsal mahallelerdeki arazilerde yaşam mücadelesi veren canlara toplam 400 kilogram mama dağıttı. Yoğun kar ve buzlanmanın olduğu alanlara 'ne ait arazi araçlarıyla ulaşan gönüllüler, can dostlarına yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşadı.

si Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker, "Bölgemizdeki evleri ve beslenme odaklarımıza günde ortalama 300 kilogram mama dağıtıyoruz. Zor durumdaki hasta ve yaralı hayvanlarımızı da kaloriferli bakımevimizde rehabilite ediyoruz" dedi.

YALNIZ DEĞİLLER

Can dostlarının beslenmesini sağlamak için kış boyunca yoğun bir çalışma içinde olmaya devam edeceklerini belirten Eker, "Sokakta bulunan canlarımızın karınlarını doyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Onlar açken biz tok oturmayız' diyen ekiplerimiz, can dostlarımızın günleri sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için mücadele ediyor. Gönüllü vatandaşlarımız da çevrelerinde bulunan sokak hayvanlarına mama vererek, kuşlar için ağaçlara ekmek asarak beslenmelerine yardımcı oluyor. Günün ilk saatlerinden itibaren göreve başlayan ekiplerimize ve bize destek olan gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaralı, soğuktan etkilenen ve hasta olan tüm can dostları için geçici bakımevinde gerekli tüm müdahalelerin gerçekleştirildiğini kaydeden Eker, "Geçici bakımevimizde kafeslerimiz dış kısım ve kaloriferli iç kısım olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Zor durumdaki sokak hayvanlarımızı burada tedavi altına alarak hayata bağlanmalarını sağlıyoruz. Ekiplerimiz, sokak hayvanlarının her zaman yanlarında olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker tüm vatandaşlara, yardıma muhtaç bir can gördüklerinde 444 16 03 nolu telefonu arayarak bildirmeleri çağrısında bulundu.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.