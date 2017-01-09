Son dakika: Bursa'da yarın(10 Ocak) okullar tatil mi? Bursa Valisi'nden flaş açıklama geldi

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre Türkiye genelinde birçok il kar yağışının etkisi altına girecek. Geçtiğimiz günlerde başlayan, Bursa'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve velilerin gözü Valiliklere çevrildi. Bursa Valisi İzzettin Küçük açıklama yaptı mı? Bursa'da yarın okullar tatil olacak mı? 10 Ocak Salı günü Bursa'da eğitim öğretime ara verildi mi işte tüm detayları sabah.com.tr'den anlık takip edebilirsiniz...

BURSA'DA OKULLAR TATİL DEĞİL!



Bursa'da eğitim öğretim yarın devam edecek. Yarın (10 Ocak Salı) okulların tatil olacağı yönünde sosyal medyada haberlerin yayılmasının ardından Bursa Valiliğinden öğrencilerin ve velilerin bu haberlere itibar etmemesi yönünde uyarı geldi.



Türkiye'nin hemen hemen her yerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 9 Ocak Pazartesi günü Bursa dahil birçok ilde okullar tatil edilmişti. Okulların yarın (10 Ocak) tatil edilip edilmeyeceğine yönelik sosyal medyada yer alan haberlerden sonra Bursa Valiliği resmi sitesinde bir açıklama yaptı.



Valiliğin açıklamasında, "10 Ocak Salı günü itibari ile il merkezinde bulunan anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime devam edilecek olup, sosyal medyada yaygın bir şekilde kullanıldığı görülen asılsız tatil haberlerine öğrenci ve velilerimizin itibar etmemelerini; ayrıca il merkezi dışındaki ilçelerde tatil yetkisinin kaymakamlarda olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Batı ve Orta Karadeniz; rüzgarın (10.01.2017) salı günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın; 11.01.2017 (Çarşamba) günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Marmara; rüzgarın 10.01.2017 (Salı) yarın ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın; 10.01.2017 (Salı) günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 122 CM'YE ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığının 122 cm ölçüldüğü belirtildi.

İBB, kar yağışının Boğaz çevresi, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Maslak, Kağıthane, Fatih, Beşiktaş, Kavacık, Şişli, Eyüp, Arnavutköy, Sultangazi ve Kemerburgaz'da tipi şeklinde devam ettiğini kaydetti.