Buz gibi havada havuza girdiler

Dün, kendilerini "Sarayburnu Fatihleri" olarak adlandıran bir grup buz gibi havada denize girmişti. Bugün de benzer görüntü Beylükdüzü'nden geldi ama "Beylikdüzü Fatihleri" girdiği havuzda sadece 3 saniye yüzebildi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, 3 arkadaş buz gibi havada havuza girdi. 3 kafadarın havuza girmesiyle çıkması bir oldu.

Beylikdüzü'nde bir sitede yaşayan üç arkadaş yoğun kar yağışı altında havuza girdi. Hava durumu -2'yi gösterirken 3 arkadaş üzerlerini çıkartarak havuza koştu. Buz gibi suya giren 3 kafadarın havuza girmesiyle çıkması bir oldu. Soğuk havada havuza giren arkadaşları gören vatandaşlar ise şoke oldu. 3 arkadaşın soğuk hava nedeniyle dışarıda duramadıkları ve koşarak siteye girdikleri görüldü.