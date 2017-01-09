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Buz gibi havada havuza girdiler

İHA
  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 11:31
Buz gibi havada havuza girdiler
Buz gibi havada havuza girdiler

Dün, kendilerini "Sarayburnu Fatihleri" olarak adlandıran bir grup buz gibi havada denize girmişti. Bugün de benzer görüntü Beylükdüzü'nden geldi ama "Beylikdüzü Fatihleri" girdiği havuzda sadece 3 saniye yüzebildi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, 3 arkadaş buz gibi havada havuza girdi. 3 kafadarın havuza girmesiyle çıkması bir oldu.

Beylikdüzü'nde bir sitede yaşayan üç arkadaş yoğun kar yağışı altında havuza girdi. Hava durumu -2'yi gösterirken 3 arkadaş üzerlerini çıkartarak havuza koştu. Buz gibi suya giren 3 kafadarın havuza girmesiyle çıkması bir oldu. Soğuk havada havuza giren arkadaşları gören vatandaşlar ise şoke oldu. 3 arkadaşın soğuk hava nedeniyle dışarıda duramadıkları ve koşarak siteye girdikleri görüldü.

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