Yalova ve Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? - Açıklama geldi!

Soğuk ve karlı hava nedeniyle öğrenci ve velilerin gözü kar tatili haberini bekliyordu. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden beklenen haber geldi. Çanakkale'de 10 Ocak Salı günü okullar tatil mi? İşte detaylar..

Çanakkale'de etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle öğrencilerin gözü kulağı kulağı kar tatili açıklamasını bekler olmuştu. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ise beklenen açıklama geldi. Çanakkale'de yarın okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...



ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? 10 OCAK SALI



Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde dört gündür etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz kış şartları yüzünden, kent merkezi ile bağlı tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime salı günü ara verildi.

Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.



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YALOVA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle il genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.