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İDO'dan sefer iptalleri

  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 08:03 Güncelleme Tarihi: 9.1.2017 08:04
İDO'dan sefer iptalleri
İDO'dan sefer iptalleri

İDO, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO, bugün yapılacak bazı seferlerini olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal etti. İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal olan seferler şöyle:

09-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

09-01-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

09-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

09-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

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