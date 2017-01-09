İstanbul’da kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Anadolu yakasında Kadıköy, Maltepe, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz ilçelerinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkisini artırarak tipi şeklinde görüldü.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Özellikle Anadolu yakasında Kadıköy, Maltepe, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz ilçelerinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkisini artırarak tipi şeklinde görüldü.

Kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ana arterlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmazken tuzlama yapılmayan ara sokaklarda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

İstanbul Boğazı, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarının mesailerine düzenleme

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kar yağışı nedeniyle kentte bugün kamu kurum ve kuruluşlarında mesainin 15.30'a çekildiğini bildirdi.

Vali Şahin, yaptığı açıklamada, devam eden ve meteorolojik değerlendirmelere göre artması beklenen kar yağışının, kentte yol açabileceği trafik yoğunluğu ve olumsuzlukları en aza indirebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesai sona erme saatinin, bugüne mahsus olmak üzere 15.30 olarak belirlendiğini belirtti.

Kurum amirleri tarafından zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için yeterli personelin ayrılacağını aktaran Şahin, hizmet gereği görevine devam mecburiyeti bulunan kurumlarda, mesainin erkene alınıp alınmayacağının kurum amirlerinin takdirine bırakıldığını kaydetti.

TIRLARIN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışının şiddetini artırarak akşam geç saatlere kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Kış lastiği kullanmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur. Valilik kararıyla tırların trafiğe çıkmaları yasaklandı." ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI

İstanbul'da kar kalınlığı 122 santimetreye ulaştı

Mesai saatlerine kar yağışı düzenlemesi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Boğazında kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21'inci maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunmadığından ancak genel anonsların yapılabildiği kaydedildi.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları da kar yağışı nedeniyle seferlerini iptal etti.



Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar vapur seferlerinin yapılamadığı belirtildi.

THY'NİN 277 SEFERİNE İPTAL

Türk Hava Yolları (THY) ise kentte etkili olan kar nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında gerçekleştireceği 277 iç ve dış hat seferini iptal etti.

THY yetkilileri, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden kontrol etmeleri gerektiğini kaydetti.

Bu arada, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle son 4 gün içerisinde 989 sefer iptali yapan Türk Hava Yolları, 15 bin yolcusunu otellerde ağırlarken, 40 bin yolcusuna da kumanya dağıttı.

THY Genel Müdürü Ekşi: Tüm iç hat seferleri durduruldu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı bugün 24'e (00.00) kadar olan iç hat seferleri olumsuz hava şartları sebebi ile iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.

PEGASUS DA SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Pegasus Hava Yolları da gerçekleştirilmesi planlanan yurt içi ve yurt dışı 74 seferini yapamayacak.

Şirketin, yaşanan olağanüstü durumdan mağdur olan bin 918 misafirini otellerde konaklattırdığı, havalimanlarında uzun süre beklemek zorunda kalan 2 bin 500'e yakın misafirine de yiyecek ve içecek ikramında bulunduğu kaydedildi.

İDO dış hat seferleri yarına kadar yapılamayacak

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), tüm deniz otobüsü ve hızlı feribot dış hat seferleri yarın saat 12.00'a kadar yapılamayacak.



İDO'nun Sirkeci-Harem araba vapuru seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak durduruldu.

ATATÜRK HAVALİMANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kenti cuma akşamından beri etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına, hava trafiğini olumsuz etkilerken, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor.



Bazı havayolu şirketlerinin uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldığı havalimanında, kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artırması üzerine küreme ve temizleme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.



Apronda bekletilen, uçuşu iptal edilen ya da ertelenen yolcuların bagajları da branda ile kardan korunuyor.



Uçuşu ertelenen bazı yolcular, yolcu bilgi ekranlarının önünde güncel bilgi almak için beklerken, bazıları da havalimanının çeşitli yerlerinde uyumayı tercih ediyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA UÇUŞLAR AZALTILACAK

Sabiha Gökçen Havalimanında (SAW) meydan işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteorolojik ve Acil Durum Komitesi toplantısında, yurt genelinde ve SAW'da beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, havalimanının yarınki uçuşlarında yüzde 15 oranında azaltma yapma kararı alındı.

Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edildi.

Yolda kalan 250 tır ve ağır vasıta ekipler tarafından kaldırıldı

Kar yağışının başlamasıyla çevre yollarında kış lastiği veya zincir takmayarak yolda kalan 250 tır ve ağır vasıta, itfaiye ve yol bakım ekiplerince çekildi.

KAR KALINLIĞI ÇATALCA'DA 122 SANTİMETREYE ULAŞTI

İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla kar kalınlıkları Çatalca-Subaşı'nda 122, Hadımköy, Yassıören'de 105, Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy'de 68, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 62, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy'de 55, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'ta 45, Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 35, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe'de 30, Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy'de 20-25, Pendik, Kartal ve Tuzla'da ise 10-15 santimetre olarak ölçüldü.

İBB ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren bin 347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede, üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı.

İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri, gece saatlerinden sabaha kadar 9 bin 528 ton tuz, 42 ton solüsyon kullandı.

834 evsiz vatandaş da Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir ediliyor.