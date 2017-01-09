İstanbul'da yarın okullar tatil! Beklenen açıklama geldi

Meteoroloji'nin yaptığı son dakika hava durumu uyarılarına göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini giderek arttıracak. Cumartesi günü başlayan ve etkisini kaybetmeyen kar yağışı nedeniyle İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? sorusunun cevabı beklenmeye başladı. Peki yarın okullar tatil olacak mı? Öğrenci ve velilerin gözü İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Vasip Şahin'in Twitter hesabından gelecek son dakika açıklamalarını ve 10 Ocak Salı okulların tatil olduğu illeri bu başlık altından takip edebileceksiniz. İşte 10 Ocak Salı İstanbul'da okullar tatil mi? sorusunun cevabı...

YARIN OKULLAR TATİL

İstanbul'da kar yağışının devam etmesiyle öğrenciler okulların 10 Ocak Salı günü de tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. İstanbul Valisi Vasip Şahin okulların 10 Ocak Salı günü de tatil olduğunu duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre İstanbul'da kar yağışı Cuma gününe kadar devam edicek. Geçtiğimiz günlerde başlayan ve tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Bugün ise gözler bir kez daha ''İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?'' sorusunun cevabına çevrildi. İstanbul Valisi Vasip Şahinîn Twitter hesabına birçok mesaj atılmaya başladı. Öğrenciler ve veliler bugünde kar tatili olmasını bekliyor. Peki 10 Ocak Salı günü İstanbul'da okullar tatil mi? Vasip Şahin Twitter hesabından açıklama yaptı mı? 10 Ocak Salı günü tatil olan illeri bu başlık altından takip edebilirsiniz. Valiliklerden gelecek son dakika kar tatili açıklamaları haberimizde olacak.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İstanbul'da 10 Ocak Salı günü kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Dün gece saatlerinde azalan kar, sabah saatlerinden itibaren giderek yoğunlaştı. İstanbullular bugün bir kez daha gözlerini Vali Vasip Şahin'e çevirdi. Vasip Şahin dün yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okullar 1 gün süreyle tatil edildiğini açıklamıştı. 10 Ocak Salı günü İstanbul'da okulların tatil olması ile ilgli henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kar yağışının şiddetini arttırması yarın da okulların tatil edileceğini düşündürüyor.

10 OCAK SALI GÜNÜ TATİL OLAN İLLER

İstanbul haricinde birçok ilde kar yağışı devam ediyor. Diğer illerden gelecek kar tatili açıklamalarına da sabah.com.tr'den bu başlık altında ulaşabilirsiniz.

ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL



Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde dört gündür etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz kış şartları yüzünden, kent merkezi ile bağlı tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime salı günü ara verildi.

Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

YALOVA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle il genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valilğinin internet sitesinde yer alan açıklamada; "Devam eden ve meteorolojik değerlendirmelere göre artması beklenen kar yağışının İlimizde yol açabileceği trafik yoğunluğu ve olumsuzlukları en aza indirebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesai sona erme saati, bugüne (09.01.2017) mahsus olmak üzere 15.30 olarak belirlenmiştir" denildi.

ZORUNLU HİZMETLERDE MESAİNİN ÖNE ALINIP ALNMAYACAĞI KURUMU AMİRİNİN YETKİSİNDE!

İstanbul Valiliğinden yapılan mesai açıklaması şu uyarıyla bitirildi; "Kurum amirleri tarafından zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için yeterli personel ayrılacak olup, hizmet gereği görevine devam mecburiyeti bulunan kurumlarda, mesainin erkene alınıp alınmayacağı kurum amirlerinin takdirine bırakılmıştır."

TERMOMETRE -4 DERECEYİ GÖSTERDİ

Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan termometre saat 04.47'de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü.Öte yandan Büyükşehir Belediyesi de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarısına göre, yoğun ve kuvvetli kar yağışının bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor.

Ancak İstanbul'da perşembeye kadar kar ve kar karışık yağmur etkili olacak.



İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri yağışlı geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak.