İstanbul'da yarın okullar tatil mi? - 10 Ocak Salı günü okulların tatil olduğu iller hangileri?

Geçtiğimiz hafta başlayan ve tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre İstanbul'da kar yağışı Cuma gününe kadar devam edecek. Durum böyle olunca tüm öğrenciler Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile bu konuya açıklık getirdi. 10 Ocak Salı günü İstanbul'da okullar tatil mi? 10 Ocak salı günü okulların tatil olduğu iller hangiler? Tüm bu soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz!

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da kar yağışı aralıksız olarak yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu durum ise en çok çocukları mutlu etti ve gözler İstanbul Valisi Vasip Şahin'den gelecek olan açıklamaya çevrildi.

Vasip Şahin dün yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okulların 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildiğini açıklamıştı. 10 Ocak Salı günü İstanbul'da okulların tatil olması ile ilgili resmi açıklama ise bugün geldi. Vasip Şahin artan kar yağışı sebebiyle İstanbul'da okulların tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın (salı)1 gün daha ara verilmiştir" ifadelerini kullandı. İşte Vali Vasip Şahin'in o açıklaması;

10 OCAK SALI GÜNÜ OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER

Olumsuz hava şartları nedeniyle yurt genelinde bir çok ilde okullar tatil edildi. '10 Ocak Salı günü okullar hangi illerde tatil?' sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz. Okulların tatil olduğu illerin isimleri açıklamalar geldikçe güncellenecektir. İşte yarın okulların tatil olduğu iller!

YALOVA



Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle il genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görüldüğü belirtildi.

ÇANAKKALE

Olumsuz kış şartları yüzünden, kent merkezi ile bağlı tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime salı günü ara verildi.

İZMİR



Karaburun ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretime ara verildi.

BALIKESİR



Bandırma ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Salı günü eğitim yapılamayacak.



TEKİRDAĞ



Tekirdağ'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

KIRKLARELİ



Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

TOKAT



Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

EDİRNE



Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

ORDU

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 10 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildi.

SİNOP

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Saraydüzü ilçesinin tamamında, Erfelek, Türkeli, ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda yarın eğitime ara verildi.

SAKARYA

Sakarya'da yoğun kar yağışı sonrasında 3 ilçede okullar tatil edildi.

Cuma gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde okulların 10 Ocak Salı günü tatil edildiği açıklandı.