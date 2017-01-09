İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? - 10 Ocak Salı günü tatil olan iller!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı iki gündür durkmaksızın devam ediyor. Dün İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği haberi öğrencileri sevindirmişti. Bugün bir kez daha gözler İstanbul Valisi Vasip Şahin'e çevrildi. İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? sorusu yine gündem oldu. Peki 10 Ocak Salı İstanbul'da okullar tatil mi? Vasip Şahin Twitter'dan kar tatili açıklaması yaptı mı? 10 Ocak Salı günü tatil olan illeri bu başlık altından takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre İstanbul'da kar yağışı Cuma gününe kadar devam edicek. Geçtiğimiz günlerde başlayan ve tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Bugün ise gözler bir kez daha ''İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?'' sorusunun cevabına çevrildi. İstanbul Valisi Vasip Şahinîn Twitter hesabına birçok mesaj atılmaya başladı. Öğrenciler ve veliler bugünde kar tatili olmasını bekliyor. Peki 10 Ocak Salı günü İstanbul'da okullar tatil mi? Vasip Şahin Twitter hesabından açıklama yaptı mı? 10 Ocak Salı günü tatil olan illeri bu başlık altından takip edebilirsiniz. Valiliklerden gelecek son dakika kar tatili açıklamaları haberimizde olacak.



İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

10 OCAK SALI GÜNÜ TATİL OLAN İLLER

TERMOMETRE -4 DERECEYİ GÖSTERDİ

Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan termometre saat 04.47'de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarısına göre, yoğun ve kuvvetli kar yağışının bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor.

Ancak İstanbul'da perşembeye kadar kar ve kar karışık yağmur etkili olacak.



İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri yağışlı geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak.

İşte Meteoroloji verilerine hava durumu;



