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Kocaeli'de eğitime kar engelli

  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 18:50
Kocaeli'de eğitime kar engelli
Kocaeli'de eğitime kar engelli

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel Rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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