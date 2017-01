Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 9 Ocak 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun 753'ncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 3, 11, 12, 15, 24, 26, 27, 28, 34, 36, 39, 53, 56, 59, 62, 63, 65, 70, 75, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla On Numara oyununun 753'ncü hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 90 bin 165 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı. İşte On numara çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 74 kişi 2 bin 437 lira 60'ar kuruş, 8 bilen bin 314 kişi 137 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 14 bin 145 kişi 24 lira 45'er kuruş, 6 bilen 88 bin 1 kişi 4 lira 10'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 143 bin 109 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponların Bursa'nın Osmangazi, Adana'nın Çukurova, Çanakkale'nin Merkez ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 803 bin 307 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 718 bin 643 lira 75 kuruş KDV, 400 bin 735 lira 13 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.