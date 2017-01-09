Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Mersin’de 12 gün önce meydana gelen selde kaybolan biri çocuk iki kişiyi, havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

Mersin'de 29 Aralık Perşembe günü meydana gelen sel hayatı felç ederken, bir ailenin de yok olmasına neden olmuştu. Selde merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatını kaybetmiş, 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki Sultan Uncu ise sel sularında kaybolmuştu. Genç çift 3 gün önce toprağa verilirken, iki kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. AFAD, Mersin itfaiyesi ile polis ve Sahil Güvenlik dalgıçları dere yatağında arama çalışmalarını sürdürürken, 9 kilometrelik alanda tüm yerler didik didik aranıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ise havadan arama çalışmalarına destek veriyor. Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğündeki 8 dalgıç polis, 2 bin 300 metre uzunluğundaki kanalizasyonda arama yaptı. Yapılan aramada 2 kişiye dair bir ipucuna rastlanmazken, zorlu arazi koşulları ve su içerisinde gerçekleştirilen aramalar ekipleri zorluyor. Arama ve kurtarma çalışmalarına bir haftadır Ankara'dan da ekipler katılıyor. Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı Köpek Eğitim Merkezi Ceset Arama ekibine bağlı 2 dedektör köpek arama çalışmalarına katılmıştı. 'Ateş' ve 'Barby' isimli dedektör köpekler, Yalınayak Deresini baştan aşağı kontrol etmişti. 5 gün öncede arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri katıldı. JAK timleri otomobilinin dereye düştüğü yerden, denize kadar olan bölgenin tamamında arama yaparken, şu ana kadar bir sonuca ulaşamadı.

Ekipler, bugün bir kez daha otomobilinin düştüğü bölgeden başlayarak, denize kadar olan bölgeye kadar arama çalışması yapıyor. Ekiplerin, yarın veya çarşamba günü denizde arama çalışmalarına yoğunluk vereceği öğrenildi.