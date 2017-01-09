‘Sınav öncesi TV ve interneti unuttum’

TEOG’da 120 soruyu da doğru yanıtlayıp birinci olan Derya Güven, sınav dönemi TV’yi bilgisayar oyunlarını ve interneti unuttuğunu söyledi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan Derya Güven, 7 yıl önce evinin bahçesinde ailesiyle yemek yerken yakındaki bir düğünde ateşlenen silahla yaralanmıştı. Güven'in başına saplanan mermi riskli bölgede olduğu için çıkarılamamıştı. 7 yıldır kafasında kurşunla yaşayan Türkiye Petrolleri Atatürk Ortaokulu öğrencisi Derya Güven, TEOG sınavında 120 soruyu da doğru yanıtlayarak birinci oldu. Duygularını ve başarısının sırrını SABAH'a anlatan Derya, sınava hazırlanırken televizyonu, bilgisayar oyunlarını ve interneti hayatından çıkardığını belirterek, şöyle dedi: "Çalışma programımı ve disiplinimi kendim oluşturuyordum. Yorgun kurşunla yaşıyorum ama tek sobalı evimizde, odamdaki yorganın altında yılmadan yorulmadan ders çalıştım. Kafamdaki kurşun çalışmama engel olmadı. Hatta beni daha çok tetikledi. Bunu herkes başarabilir. Ama önce başaracağına inanmak gerekiyor. O zaman yolun yarısını geçiyorsunuz ve hedefinize daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Eğer ben o kurşundan sonra yaşamdan soğusaydım bu başarıyı elde edemezdim. Çalışan her öğrencinin başarılı olacağını kanıtladım. Hedefim beyin cerrahı olmak."