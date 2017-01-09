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: 121 seferini iptal etti!

DHA
  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 21:39 Güncelleme Tarihi: 9.1.2017 22:21
SON DAKİKA: THY 121 seferini iptal etti!
SON DAKİKA: THY 121 seferini iptal etti!

'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkilerken, () yarın yapmayı planladığı 121 seferini iptal ettiğini açıkladı.

'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilenmeye devam ediyor. (), resmi sitesinden yaptığı duyuruyla 10 Ocak Salı günü yapmayı planladığı 121 seferini iptal ettiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, "10 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma-kuvvetli rüzgar) nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Yolcuların uçuş öncesi seferlerini takip etmeleri gerektiği konusunda uyarıldığı açıklamada, "Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Hava muhalefeti nedeniyle iptal olan sefer sayısı 121 olarak gerçekleşti.

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