X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Taksiciyi darbedip aracını yaktılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

ciyi darbedip aracını yaktılar

AA
  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 05:53
Taksiciyi darbedip aracını yaktılar
Taksiciyi darbedip aracını yaktılar

'da çağırdıkları yi ıssız bir yerde durduran şüphelilerin, sürücüyü darbedip aracı yaktıktan sonra kaçtıkları öne sürüldü.

İddiaya göre iki şüpheli, ismi öğrenilemeyen bir ciyi cep telefonundan arayarak merkez ilçesi Çatalan Caddesi'ne çağırdı.

Şüpheliler, bindikleri 01 T 0299 plakalı taksiyi Balcalı TOKİ konutları yönünde ıssız bir yerde durdurarak taksiciyi aşağı indirdi.

Kıyafetlerini soyarak iç çamaşırı ile bıraktıkları taksiciyi darbeden şüpheliler, daha sonra taksiyi ateşe verdi.

Şüpheliler, kendilerini bekleyen başka bir araçla olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen taksi hurdaya döndü.

Taksici, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, eşkalini belirlediği şüphelileri bulmak için araştırma başlattı.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.