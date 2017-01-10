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polisinden 2 ayda 50

DHA
  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 11:11 Güncelleme Tarihi: 10.1.2017 11:21
Adana polisinden 2 ayda 50 operasyon
Adana polisinden 2 ayda 50 operasyon

'da örgütü yandaşlarının korsan gösterileriyle gündeme gelen mahalleler ile uyuşturucu satıcılarının bulunduğu bölgelere son 2 ayda 50 düzenlendi.

Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatı ile başlatılan çalışmaya , Narkotik ve Asayiş şubelerinden ekipler katıldı.

ESNAF RAHAT ETTİ

Terör örgütü yandaşlarının baskıları nedeniyle geçmiş yıllarda sık sık kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflar, huzur larından duydukları memnuniyeti şöyle dile getirdi:
"Her fırsatta, sözde devleti boykot etmek isteyen örgüt, esnaflardan işyerlerini kapatmasını istiyordu. Açanlar tehdit ediliyor, işyerleri tahrip ediliyordu. Uygulamalar sayesinde polisin her an bölgede bulunduğunu gören uyuşturucu çeteleri ve örgüt üyeleri esnaflara karışmaz oldu. Bu sayede biz de rahata erdik."

ŞAKİRPAŞA'DA 4'ÜNCÜ ÇALIŞMA

Çalışmalar kapsamında Şakirpaşa Caddesi'ne 4'üncü kez giren ekipler, bir saatlik uygulamada 135 kişi, 15 araç, 7 motorsikleti kontrol etti. Kahvehane, internet kafe ve halkın yoğun olduğu bölgelerde yapılan kontrollerde, tescilsiz trafiğe çıkan 1 motosiklete el koyan ekipler, aranan 1 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca 5 paket içerisinde satışa hazır uyuşturucu ele geçirdi.

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