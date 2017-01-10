Bahçelievler'de yangın: 2 ölü

İstanbul Bahçelievler’de, 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Bahçelievler'de 3 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Kömür sobasından çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında 2 kişi hayatını kaybederken olay yerine inceleme yapmak üzere savcı çağrıldı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.