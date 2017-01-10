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Bal üreticileri havadan memnun

AA
  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 17:07
Bal üreticileri soğuk havadan memnun
Bal üreticileri soğuk havadan memnun

Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, ülke genelinde etkili olan havanın yeni sezon öncesi istedikleri bir durum olduğunu belirterek, "Eğer sıcaklıklar yüksek seviyelerde olsaydı, salkımını bozan arı uçuşa geçerek polen aramaya başlayacaktı. Geçen yıllarda bu sorunla karşılaştık ve bal rekoltesi olumsuz etkilendi." dedi.

Elevli yaptığı açıklamada, son yıllarda kasım ile mart ayl arasındaki dönemlerde sıcaklıkların aşırı düşmesi veya yükselmesinin arıların dengelerini bozduğunu, bu durumun bölgedeki bal rekoltesinde ciddi kayıplara yol açtığını dile getirdi. Elevli, şunları kaydetti:

"Yeni sezon öncesi hava şartları tam istediğimiz gibi. Geçmiş yıllarda hava şartları düzensiz bir seyir izlemiş, bu da arılarımızı olumsuz etkileyerek bal rekoltesini vurmuştu. Yeni sezon öncesi sonbahar ve dönemleri oldukça geçiyor. Bahara kadar bu şartların devam etmesi bizim için bir avantaj. Şu andaki gidişattan memnunuz. Kış bakımı yapılan arı, salkımını bozmuyor. Eğer sıcaklıklar yüksek seviyelerde olsaydı, salkımını bozan arı uçuşa geçerek, polen aramaya başlayacaktı. Geçen yıllarda bu sorunla karşılaştık ve bal rekoltesi ciddi oranda olumsuz etkilendi. Ne kadar iyi bir kış geçirirsek arı bal dönemine o kadar güçlü girecektir. Bu durum bol ve bereketli bir sezonun habercisi."

ELEVLİ ARICILARI UYARDI

Elevli, yetiştiricileri kış döneminde kovanlarını ve arılarını iyi kontrol etmeleri konusunda uyardı.

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