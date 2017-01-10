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'da 150 bin kar yüzünden telef olma tehlikesi ile karşı karşıya

DHA
  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 17:16
Bandırma'da 150 bin tavuk kar yüzünden telef olma tehlikesi ile karşı karşıya
Bandırma'da 150 bin tavuk kar yüzünden telef olma tehlikesi ile karşı karşıya

'in ilçesi Doğruca Köyü'nde 3 ayrı te bulunan yaklaşık 150 bin tavuğun açlıktan telef olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Doruca Köy Muhtarı Yakup Mence hayvanlara 3 gündür yem verilemediğini söyledi.

'in İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıkta bulunan Doğruca Köyü'nde Banvit'e yetiştiren 3 çiftliğe, kar kalınlığının 2 metreye ulaşması nedeniyle yem götürülemiyor. Bu lerde bulunan 150 bine yakın tavuğun açlıktan telef olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Köy Muhtarı Yakup Mence şunları söyledi:

SORUN YOLLARIN AÇILMAMASI

"Asıl sorun çiftliklere giden 600 metrelik yolun kar ile kaplanması ve açılamaması. Kaymakamlık ve belediyeye yaptığımız müracaata rağmen yol açılmadı. Dolayısıyla hayvanlar zor durumda. Önceden Banvit yolun açılması konusunda yardımcı oluyordu. Buranın da satılması sonucu yaşanan belirsizlik bu sıkıntının büyümesine neden oldu."

Muhtar Mence, köylerinde bine yakın küçük baş hayvanın da ağıllarda mahsur kaldığını bu hayvanlara da yolların kar ile kaplanması nedeniyle yiyecek getirilemediğini sözlerine ekledi.

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