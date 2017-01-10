Bursa'da anne ve ikiz çocukları ölü bulundu

Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi’nde, hastanede temizlik işçisi olarak çalışan Mustafa Kahraman eşinden gelen ’hakkını helal et’ mesajı üzerine gittiği evinde, kendini asan eşi 24 yaşındaki Zahide Kahraman, 3 yaşındaki ikiz çocuklarının cesedi ile karşılaştı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Çekirge Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Mustafa Kahraman, bir haftadan beri aralarında geçimsizlik bulunan eşi Zahide Kahraman'ın cep telefonuyla gönderdiği 'Hakkını helal et' mesajı üzerine eve gitti.

Kahraman, antrede kendini asan eşi ve oturma odasında hareketsiz yatan ikiz çocukları Şengül Eslem ve Erçin ile karşılaştı. Mustafa Kahraman ve bağırarak yardım istediği komşuları, Zahide Kahraman ve çocukları hastaneye kaldırdı. Burada yapılan incelemede anne ve çocukların yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÇOCUKLAR DOĞALGAZ İLE ÖLDÜLER

Cinnet getiren Zahide Kahraman'ın, kendini asmadan önce ikiz kızları Şengül Eslem ve Erçin'in ise oturma odasındaki doğalgaz sobasının gazını açarak öldürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.