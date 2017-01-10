Bursa'da okullar tatil edilecek mi?(11 Ocak)- Bursa Valiliği'nden açıklama geldi mi?

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava tahminlerine göre Bursa'da kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Dün Bursa'da tatil edilmedi. Peki 11 Ocak Çarşamba Bursa'da okullar tati edilecek mi? Bursa'da yarın okullar tatilmi sorusunun cevabını veliler ve öğrenciler merakla bekliyor. Bursa Valiliği'nden kar tatili açıklaması gelmesi durumunda bu başlık altından öğrenebileceksiniz. İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı Meteoroloji'nin uyarılarına göre etkisini arttıracak. Son dakika gelişmelerinin ardından Edirne, Bursa ve Konya'da yarın okullar tatil olacak mı? sorusunun cevabı beklenmeye başladı. Öğrenci ve velilerin gözü soğuk karlı hava nedeniyle Valiliklerden gelecek olan kar tatili açıklamasına çevrildi. 11 Ocak Çarşamba günü Edirne Bursa ve Konya'da okullar tatil olacak mı? Bursa'da yarın okullar tatil mi? Valiliklerden yapılacak olan son dakika açıklamalarına bu başlık altından erişebilirsiniz. İşte tüm detaylar...

EDİRNE KONYA VE BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİLMİ? 11 OCAK ÇARŞAMBA



Türkiye genelinde birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. 11 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi sorusunun cevabı beklenirken Edirne Konya ve Bursa Valiliklerinden henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri yine bu başlık altından takip edebilirsiniz.

BURSA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL DEĞİL!



Bursa Valiliği, il merkezindeki okulların yarın tatil olduğu yönündeki haberlerin "asılsız" olduğunu ve eğitime devam edileceğini bildirdi.

Valiliğin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "10 Ocak Salı günü itibarıyla il merkezinde bulunan anaokullar, ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime devam edilecek. Sosyal medyada yaygın bir şekilde kullanıldığı görülen asılsız tatil haberlerine öğrenci ve velilerimizin itibar etmemelerini, ayrıca il merkezi dışındaki ilçelerde tatil yetkisinin kaymakamlarda olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

İSTANBUL'DA KAR YENİDEN BAŞLADI

Kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etsini artırdı, rüzgarın da etkisiyle birlikte tipiye neden oldu. İstanbul'da bugün gece yarısına kadar kar yağışı devam edecek. Çarşamba ise aralıklarla sürecek olan kar yağışı, perşembe günü yerini karla karışık yağmura bırakacak. Cuma ise güneş uzun bir aradan sonra ilk kez yüzünü gösterecek, sıcaklık 8 dereceye kadar çıkacak



HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yağmur bekleniyordu. Ancak an itibariyle İstanbul'da kar fırtınası başladı... Şiddetli yağış etkisini arttırarak devam ediyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadenizde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında fırtına şeklinde (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -1

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu 3

Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İzmir: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmura döneceği tahmin ediliyor. 5

Adana: Çok bulutlu , öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 11

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 6

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9