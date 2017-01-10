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dizisinden flaş karar!

  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 22:50 Güncelleme Tarihi: 10.1.2017 23:14
Diriliş Ertuğrul dizisinden flaş karar!
Diriliş Ertuğrul dizisinden flaş karar!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran"" dizisinin, 16 Ocak'tan itibaren Arapça olarak Qatar TV ekranında izleyicileriyle buluşacağı bildirildi.

Katar Medya Yönetim Kurumu ile TRT arasında telif hakkı konusunda imzalanan anlaşma sonucu başrolde Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı '' dizisinin Katar'da yayınlanmaya başlayacağı belirtildi.

Katar Medya Yönetim Kurumu Başkanı Abdurrahman bin Hamad, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, dizinin pazartesi gününden itibaren Arapça dublajıyla ekranlarda olacağını duyurdu.

Duyurunun ardından Katarlılar sosyal medyada, dizinin Arapça yayınlanacak olmasını memnuniyetle karşıladılar.

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