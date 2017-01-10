İzmir'de beklenen açıklama geldi. İzmir'de 11 Ocak(Çarşamba) okullar tatil edildi mi?

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı yeniden başladı. Kar yağışının etkisini arttırmasının ardından İstanbul'da öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından okulların Çarşamba günü de tatil edildiğini açıkladı.Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre İzmir'de kar yağışı bekleniyor. İzmir Valiliği de okulların kar yağışı nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü tatil olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre Türkiye genelinde kar yağışı birçok ilde etkisini göstermeye devam edecek. Hava durumu tahminleri ise İzmir'i kar yağışlı gösteriyor. Kar tatili bekleyen öğrenciler sosyal medya hesaplarından Erol Ayyıldız'a mesajlar göndermeye başladı. İzmir'de yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı heyecanla bekleniyor.

İZMİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 11 OCAK ÇARŞAMBA

Aşırı don ve buzlanmanın ve de kar yağışının araç ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak İzmir il genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullarda 11 Ocak 2017 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1( bir) gün ara verilmesi uygun görülmüştür.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel aynı tarihte idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Kar yağışı ile birlikte kışın en soğuk günlerinin yaşandığı İzmir'de, vatandaşların mağdur olmaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kentin yüksek bölgeleri ve kent merkezine müdahale etmek için alarma geçen ekipler, pek çok noktada kapanan yolları tuz serim araçları, kar küreme araçları ve iş makineleriyle açtı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Park Bahçeler Daire Başkanlığı ve İZBETON ekipleri, gece 03.30'dan itibaren yoğunlaştığı çalışmaları 100'ün üzerinde mahallede aralıksız sürdürüyor. Yapılan müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, ekipler ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir ayrıca, ilçe belediyelerine tuz desteği de sağlıyor. Kar yağışının etkin olduğu 4 günde tuzlama çalışmalarında yaklaşık 3 bin ton tuz kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bugün 1500 tona yakın tuzun, kapanan yolların açılmasında kullanılacağını belirtti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Merkez, Kuzey ve Güney olmak üzere üç bölgede 7 adet kar küreme ve tuz serim aracı, 15 adet greyder, 120 kamyon, 30 iş makinesi, 60 hizmet aracı ve 200'ün üzerinde tuzlama ekibiyle çalışıyor. Ekipler Karabağlar merkez, Kavacık, Buca Evka -1, Toros, Belenbaşı, Gürçeşme Bornova Evka-4, Atatürk Mahallesi, Karaçam, Beşyol, Çiçekliköy, Narlıdere'nin tamamı, Bayraklı Nafiz Gürman ve Doğançay mahalleleri, Konak Varyant, Çiğli Evka-5, Evka-6, Karşıyaka Karagöl yolu, Kemalpaşa Beşpınar, Spil, Bergama, Kiraz, Ödemiş, Tire, Bayındır, Selçuk Şirince, Kınık, Dikili, Karaburun, Urla, Seferihisar, Beydağ, Menderes, Menemen Çukurköy, Karaorman ve Tekeli bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.



ÖĞRENCİLERDEN İLGİNÇ YORUMLAR



İl Milli Eğitim Müdürü'nün attığı tweete öğrencilerin yaptığı yorumlar da ilginç oldu. Öğrencilerin yaptığı yorumlardan bazıları şöyle:



'Sonunda bizim de bir Vasip Şahin'imiz var', 'Sana baba diyebilir miyim', 'Yarın 3 sınavım vardı seni bize Allah gönderdi', 'İzmir'de de kar tatili olmadı demeyiz artık, çocukların duası tuttu.'



Tatil kararı ile ilgili açıklama yapan Ömer Yahşi, "Meteoroloji'den alınan bilgilerle yarın don ve aşırı buzlanma beklenmesi nedeniyle Valimiz Erol Ayyıldız, eğitime bir gün süre ile ara verilmesine karar verdi. Ulaşım güvenliğinin tehlikeye düşeceğini değerlendiren Valimiz, yavrularımızın güvenliği için bu kararı aldı. Hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak" dedi.



VALİLİK DE İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDU



İzmir Valiliği de tatil kararını resmi web sitesinden duyurdu. Valilik açıklamasında, "Aşırı don ve buzlanmanın ve de kar yağışının araç ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak İzmir il genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullarda 11 Ocak 2017 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 (bir) gün ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel aynı tarihte idari izinli sayılacaktır"



EVKA-4 YOLUNDA YOĞUN TEMPO



İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle Bornova Evka-4 yolunu açık tutmak için bu bölgede sürekli tuzlama yapıyor. 6 kişiden oluşan tuzlama ve kar küreme ekibi ve iki traktör kepçe, sadece Evka-4'te çalışıyor. Manisa Spil, Karagöl ve Karabağlar Kavacık yollarında da ekipler yolu açık tutmak için yoğun çalışıyor.



İLK TATİL HABERİ İSTANBUL'DAN



İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter'dan yaptığı açıklamada "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" dedi.

BALIKESİR'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Balıkesir'in üç ilçesinde tüm, bir ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullarda, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, merkez Altıeylül ve Karesi ile Dursunbey ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liseler yarın tatil edildi.

Erdek ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki ve kırsal mahallelerde bulunan okullardaki öğrenciler için yarın eğitime ara verildi.

Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.



EDİRNE'DE KAR TATİLİ UZATILDI

Edirne Valiliği, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle kentte eğitime verilen 1 günlük arayı yarına da uzattı. Valilikten yapılan açıklamada yarın okulların yanı sıra resmi kurumlarda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan Edirne'de valilik yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında Valilik kararı ile 11/01/2017 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 11/01/2017 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

Edirne Valiliği, geçen Cuma, Pazartesi ve bugün de kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1'er gün ara verildiğini açıklamıştı.



KIRKLARELİ'NDE DE TATİL EDİLDİ

Kırklareli Valiliği de pazartesi gününden bu tatil olan okullarda tatilin yarın da devam edeceğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü Kırklareli Merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi.



TEKİRDAĞ'DA DA TATİL EDİLDİ

Tekirdağ Valiliği de pazartesi gününden beri tatil olan okullarda yarın da tatilin devam edeceğini açıkladı. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11.01.2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm İlk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir.Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.

ÇANAKKALE'NİN 7 İLÇESİNE KAR TATİLİ

Çanakkale'de 5 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, 7 ilçede okullar yarın için 1 günlüğüne tatil edildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde 5 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okulların yarın tatil edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada Gelibolu, Lapseki, Biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine ve Yenice ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği ifade edildi.