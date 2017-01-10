Konya'da yarın(11 Ocak) okullar tatil edildi mi? Konya Valiliği'nden flaş açıklama geldi!

Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın devam ettiği Konya'da okullar 11 Ocak 2017 Çarşamba tatil mi? Konya Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? Soğuk ve kar yağışlı hava neredeyse tüm yurdu etkisi altına almış durumda. Konya'da öğrenciler bu durum üzerine okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Yarın da kar yağışının devam edeceği Konya'da okullara kar engeli gelen son dakika açıklamasına göre Konya'da 23 ilçede okullar tatil edildi

KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezindeki 3 ilçe ile birlikte toplam 23 ilçe eğitim ve öğretime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.



Konya Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Meram ve Karatay başta olmak üzere Derbent, Doğanhisar, Yunak, Sarayönü, Güneysınır, Bozkır, Seydişehir, Akşehir, Beyşehir, Hüyük, Ilgın, Tuzlukçu, Ahırlı, Hadim, Yalıhüyük, Çeltik ve Akören'de ilk ve orta dereceli okullar yarın olmak üzere 1 gün tatil edildi.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL HAVA DURUMU 10.01.2017

KONYA VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE

Konuyla ilgili Konya Valiliği'nin sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle;

Valiliğimizce; devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 11 Ocak 2017 Çarşamba günü(Meram Karatay Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Başbakanlığın 03 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. Maddesine göre İl genelinde tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 11.01.2017 (Çarşamba) tarihinde Hamileler ve Engelliler, (Harp Malulü ve gazilerden % 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.

Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır.

Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinde kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, fırtına ve beklenen don nedeniyle Konya'nın merkez Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Derbent, Çeltik, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak ve Kulu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 11 Ocak Çarşamba tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

- Karaman

Karaman'ın Ermenek ilçesinde de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİME ARA VERİLDİ



Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi. Ayrıca Selçuklu Üniversitesi'nde de eğitime yarın ara verildi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yağmur bekleniyordu. Ancak an itibariyle İstanbul'da kar fırtınası başladı... Şiddetli yağış etkisini arttırarak devam ediyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadenizde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında fırtına şeklinde (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -1

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu 3

Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İzmir: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmura döneceği tahmin ediliyor. 5

Adana: Çok bulutlu , öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 11

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 6

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9