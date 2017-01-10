Megakent’te karlı günün hikâyesi

İstanbul’da kar yağışı her anı bir fotoğrafa her fotoğrafı bir hikâyeye dönüştürdü. Okulların bir gün daha tatil edilmesi ise öğrencileri sevindirdi. TIR’ların trafikten men edilmesi de yolları rahatlattı

Kar yağışı megakentte dün de tipi şeklinde devam etti. Kar kalınlıkları Çatalca-Subaşı'nda 130, Başakşehir'de 75, Sarıyer'de 87, Çamlıca'da ise 77 santimetre olarak ölçüldü. Büyükçekmece Gölü'nün bir kısmı buz tuttu. İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri yapılamadı. İstanbul Boğazı, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı. Kar yağışının cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.



KAMUYA SAAT AYARI

İstanbul Valiliği dün öğleden sonra öğrencilerin merakla beklediği okul tatili duyurusunu yaptı. Megakentte bugün de ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Valilik dün kar yağışının ilk gününde sıkıntılara yol açan TIR'ların trafikten men edildiğini de duyurdu. Valilik, dün kamu kurum ve kuruluşlarında mesai bitiş saatinin 15.30'a çekildiğini de açıkladı. Öte yandan kentte biriken karlar maddi hasarlı küçük kazalara da yol açtı. Sarıyer'de pazar yerinin çatısı çöktü. Göztepe'de iki çam ağacı devrildi. Kar yağışının gündelik yaşama getirdiği tüm zorluklara rağmen keyfi de bir başkaydı. Önceki gece soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Galata Köprüsü'nde sabahın ilk saatlerine kadar balık tutarak keyifli dakikalar yaşadı.



DURAKLARA ÇORBA SERVİSİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri sabah tramvay ve otobüs duraklarında vatandaşlara çorba dağıttı. Zeytinburnu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (iBB) bağlı Evsizler Misafirhanesi'nde 846 kişi barınıyor. İBB ve ilçe belediyelerine ait 2 bin araç ve binlerce görevli kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



ŞANLIURFA'DA KAYAK ALANYA'DA SÖRF KEYFİ

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olmasına rağmen Antalya'nın Alanya ilçesinde 14 derecelik hava ve 16 derecelik deniz sıcaklığı bir grup sporcuya sörf yapmanın keyfini yaşattı. Muğla'da ise Ağla ve Çövenli yaylaları karla kaplanırken Ortaca, Sarıgerme ve İztuzu sahilinde halk güneşin keyfini çıkardı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ doğaseverlerle doldu taştı.



GÜMÜŞSUYU PARKI'NDA KAYAK KEYFİ

Demirci ustası Recep Demir İstanbul'un göbeğindeki Gümüşsuyu Parkı'nda kayak keyfi yaptı. Torunları Dilara ve Hüseyin ile karın keyfini çıkaran Recep dede "Herkes torunlarını ve çocuklarını alsın gelsin buralarda bu zevki yaşasın. İstanbul'un güzelliğinde böyle bir yer bulamazsın. Gençler gelsinler soğuğa vücutlarını alıştırsınlar" dedi.



Zeynel YAMAN Cevdet ÖZDE MİR Mustafa KAYA-Metin ARABACI Murat ŞENGÜL/ SABAH